Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Манчестер Юнайтед
Партизан - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 октября 2019
Партизан
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
А. Марсьяль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Зделар
89'
Желтая карточка
Б. Натхо
66'
46'
Желтая карточка
Ф. Джонс
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Марсьяль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Саша Зделар
ОП
18
Зоран Тошич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Партизан
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1-2-1-1
88
Стойкович
14
Зделар
18
Тошич
10
Натхо
29
Асано
6
Садик
4-1-1-2-1
44
Ромеро
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
5
Рохо
4
Джонс
37
Гарнер
8
Мактоминей
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
Остались в запасе
Партизан
Манчестер Юнайтед
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
Главный тренер
Зоран Милинкович
7
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Ли Грант
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Ли Грант
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Партизан - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Партизан
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
12
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
12
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+