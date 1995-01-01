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    УЕФА может наказать «Ливерпуль» за неприличный баннер фанатов про Ориги

    Болельщики «Ливерпуля» на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком» (4:1) вывесили баннер в честь нападающего Дивока Ориги.

    Представители «Ливерпуля» остались недовольны баннером, на котором форвард изображен с кубком ЛЧ и длинным членом в руках. Сотрудники стадиона «Люминус Арена» быстро сняли баннер, однако он успел попасть на фото.

    В «Ливерпуле» опасаются, что из-за баннера УЕФА может наказать клуб дисциплинарными санкциями, пишет Daily Mail. Также «Ливерпуль» заявил, что считает изображение «закрепляющим расистский стереотип».

    • «Ливерпуль» обыграл «Генк» и остался на втором месте в группе с 6 очками.
    • Ориги вышел на замену на 80-й минуте, результативными действиями не отметился.

    Источник: Daily Mail

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