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  • УЕФА может наказать «Ливерпуль» за неприличный баннер фанатов про Ориги

УЕФА может наказать «Ливерпуль» за неприличный баннер фанатов про Ориги

24 октября 2019, 17:10
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Болельщики «Ливерпуля» на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком» (4:1) вывесили баннер в честь нападающего Дивока Ориги.

Представители «Ливерпуля» остались недовольны баннером, на котором форвард изображен с кубком ЛЧ и длинным членом в руках. Сотрудники стадиона «Люминус Арена» быстро сняли баннер, однако он успел попасть на фото.

В «Ливерпуле» опасаются, что из-за баннера УЕФА может наказать клуб дисциплинарными санкциями, пишет Daily Mail. Также «Ливерпуль» заявил, что считает изображение «закрепляющим расистский стереотип».

  • «Ливерпуль» обыграл «Генк» и остался на втором месте в группе с 6 очками.
  • Ориги вышел на замену на 80-й минуте, результативными действиями не отметился.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Ливерпуль Генк Ориги Дивок
Комментарии (2)
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BRO_football
1571938237
А где тут расизм? Просто голый мужик стоит с Кубком ЛЧ. Уверен, если бы там был белокожий мужик, то никто бы и внимания не обратил.
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