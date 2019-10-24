УЕФА может наказать «Ливерпуль» за неприличный баннер фанатов про Ориги

Болельщики «Ливерпуля» на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком» (4:1) вывесили баннер в честь нападающего Дивока Ориги.

Представители «Ливерпуля» остались недовольны баннером, на котором форвард изображен с кубком ЛЧ и длинным членом в руках. Сотрудники стадиона «Люминус Арена» быстро сняли баннер, однако он успел попасть на фото.

В «Ливерпуле» опасаются, что из-за баннера УЕФА может наказать клуб дисциплинарными санкциями, пишет Daily Mail. Также «Ливерпуль» заявил, что считает изображение «закрепляющим расистский стереотип».