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    Мертенс забил 116-й гол за «Наполи» и обогнал по этому показателю Марадону

    В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зальцбург» принимает на своем поле «Наполи» (1:1, перерыв).

    На 17-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Дрис Мертенс. На 64-й минуте бельгиец отметился дублем. Для вингера эти голы стали 115-м и 116-м за «Наполи». Таким образом, по этому показателю Мертенс обогнал Диего Марадону.

    • Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года.
    • Рекордсменом неаполитанского клуба по количеству забитых мячей является Марек Гамшик, ныне играющий за китайский «Далянь Ифань».

    Источник: твиттер Opta Paolo

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    23.10.2019 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +893

      talgatnurzhanov2006 24 октября 2019, 00:06

      Ну и сколько забил Гамшик? Начали писать, пишите до конца

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      Рейтинг: +254

      fabio_c > talgatnurzhanov2006 24 октября 2019, 12:54

      что-то около 120-125. он тоже недавно Марадонну обошёл

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