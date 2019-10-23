Мертенс забил 116-й гол за «Наполи» и обогнал по этому показателю Марадону

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зальцбург» принимает на своем поле «Наполи» (1:1, перерыв).
На 17-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Дрис Мертенс. На 64-й минуте бельгиец отметился дублем. Для вингера эти голы стали 115-м и 116-м за «Наполи». Таким образом, по этому показателю Мертенс обогнал Диего Марадону.
- Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года.
- Рекордсменом неаполитанского клуба по количеству забитых мячей является Марек Гамшик, ныне играющий за китайский «Далянь Ифань».
Источник: твиттер Opta Paolo