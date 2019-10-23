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  • Мертенс забил 116-й гол за «Наполи» и обогнал по этому показателю Марадону

Мертенс забил 116-й гол за «Наполи» и обогнал по этому показателю Марадону

23 октября 2019, 23:05
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В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зальцбург» принимает на своем поле «Наполи» (1:1, перерыв).

На 17-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Дрис Мертенс. На 64-й минуте бельгиец отметился дублем. Для вингера эти голы стали 115-м и 116-м за «Наполи». Таким образом, по этому показателю Мертенс обогнал Диего Марадону.

  • Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года.
  • Рекордсменом неаполитанского клуба по количеству забитых мячей является Марек Гамшик, ныне играющий за китайский «Далянь Ифань».

Источник: твиттер Opta Paolo
Лига чемпионов Италия. Серия А Наполи Гамшик Марек Мертенс Дрис Марадона Диего
Комментарии (2)
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talgatnurzhanov2006
1571864784
Ну и сколько забил Гамшик? Начали писать, пишите до конца
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