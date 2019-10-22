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    Симеоне – о критике домашних болельщиков: «Мы должны превратить свист в аплодисменты»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итог победе над «Байером» (1:0) в Лиге чемпионов.

    «Я хорошо себя чувствую, когда вижу страсть. Сегодня я ее как раз увидел. Мы можем играть хорошо или плохо, но у нас свой путь. Мы близки к тому, чтобы играть хорошо.

    Сейчас мы играем спонтанно. Необходимо превратить свист в наш адрес в аплодисменты«, – цитирует аргентинца Marca.

    • «Атлетико» набрал семь очков и сравнялся с «Ювентусом», который после победы над «Локомотивом» (2:1) возглавил таблицу. Московский клуб занимает третье место (3 очка), «Байер» (0) находится на последнем.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +852

      Decorhome 7 минут назад

      Все верно, а не критиковать болелов

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