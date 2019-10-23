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  • Симеоне – о критике домашних болельщиков: «Мы должны превратить свист в аплодисменты»

Симеоне – о критике домашних болельщиков: «Мы должны превратить свист в аплодисменты»

23 октября 2019, 11:55
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итог победе над «Байером» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Я хорошо себя чувствую, когда вижу страсть. Сегодня я ее как раз увидел. Мы можем играть хорошо или плохо, но у нас свой путь. Мы близки к тому, чтобы играть хорошо.

Сейчас мы играем спонтанно. Необходимо превратить свист в наш адрес в аплодисменты«, – цитирует аргентинца Marca.

  • «Атлетико» набрал семь очков и сравнялся с «Ювентусом», который после победы над «Локомотивом» (2:1) возглавил таблицу. Московский клуб занимает третье место (3 очка), «Байер» (0) находится на последнем.

Источник: Marca
Лига чемпионов Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (2)
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Decorhome
1571821444
Все верно, а не критиковать болелов
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VVadic
1571840115
Вообще печаль в атаке( ещё и без Феликса(((
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