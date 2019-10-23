Симеоне – о критике домашних болельщиков: «Мы должны превратить свист в аплодисменты»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итог победе над «Байером» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Я хорошо себя чувствую, когда вижу страсть. Сегодня я ее как раз увидел. Мы можем играть хорошо или плохо, но у нас свой путь. Мы близки к тому, чтобы играть хорошо.
Сейчас мы играем спонтанно. Необходимо превратить свист в наш адрес в аплодисменты«, – цитирует аргентинца Marca.
- «Атлетико» набрал семь очков и сравнялся с «Ювентусом», который после победы над «Локомотивом» (2:1) возглавил таблицу. Московский клуб занимает третье место (3 очка), «Байер» (0) находится на последнем.
Источник: Marca