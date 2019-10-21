Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Предъявляют Божовичу, что он через поле пошел в подтрибунку. А где ему идти?»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объяснил, почему главный тренер команды Миодраг Божович отправился в подтрибунное помещение через игровое поле. Эпизод произошел в матче 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Предъявляют Божовичу, что он через поле пошел в подтрибунку. А где ему идти? Через поле-то пошел — его бутылками закидали. А если бы он вышел через трибуны…

Он выбрал кратчайший путь в раздевалку. Вы видели стадион в «Оренбурге»? Это реально самый быстрый способ туда попасть. Наши болельщики ему начали скандировать — он повернулся и поблагодарил. Вот и все», – сккзал Шашков.

Божович получил красную карточку в концовке матча с «Оренбургом».

После этого черногорский специалист отправился в подтрибунное помещение через игровое поле.

Божович остановился на несколько секунд в центральном круге и начал аплодировать болельщикам «Крыльев Советов».

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»