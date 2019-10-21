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    Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Предъявляют Божовичу, что он через поле пошел в подтрибунку. А где ему идти?»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объяснил, почему главный тренер команды Миодраг Божович отправился в подтрибунное помещение через игровое поле. Эпизод произошел в матче 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    «Предъявляют Божовичу, что он через поле пошел в подтрибунку. А где ему идти? Через поле-то пошел — его бутылками закидали. А если бы он вышел через трибуны…

    Он выбрал кратчайший путь в раздевалку. Вы видели стадион в «Оренбурге»? Это реально самый быстрый способ туда попасть. Наши болельщики ему начали скандировать — он повернулся и поблагодарил. Вот и все», – сккзал Шашков.

    • Божович получил красную карточку в концовке матча с «Оренбургом».
    • После этого черногорский специалист отправился в подтрибунное помещение через игровое поле.
    • Божович остановился на несколько секунд в центральном круге и начал аплодировать болельщикам «Крыльев Советов».

    Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6184

      derrik2000 46 минут назад

      Граждане! Соблюдайте правила движения по стадиону! )))

      0
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      Рейтинг: +10014

      vladimir-7 > derrik2000 6 секунд назад

      Самое главное не торопитесь, посмотрите налево, а когда
      дойдете до середины поля, то посмотрите направо и можете
      продолжать движение.

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