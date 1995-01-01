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    Есипов: «Романцев приглашал в «Спартак». Там говорили – если играть в московском клубе, будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть»

    Бывший игрок «Ротора» и сборной России Валерий Есипов в интервью Евгению Савину рассказал, почему его редко вызывали в национальную команду.

    – Почему тебя так редко вызывали в сборную? Романцев «тащил» своих?

    – Если честно…Олег Иванович тогда еще приглашал в «Спартак». Там все знали об этом, и говорили, что если ты будешь играть в московском клубе, тебе будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть.

    – То есть, Романцев говорил: «Валера, давай в «Спартак», будешь играть в сборной. Нет – извини, как пойдет»?

    – Да! Это примерно так и было, – сказал Есипов.

    • Есипов сыграл за сборную пять матчей.
    • За «Ротор» полузащитник провел 349 матчей, забил 83 гола.
    • Олег Романцев был главным тренером сборной России в 1994-1996 и 1998-2002 годах. Оба раза он совмещал работу в национальной команде с работой в «Спартаке».

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5987

      mihail200606 34 минуты назад

      Процентов 99 что так все и было...

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