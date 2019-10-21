Есипов: «Романцев приглашал в «Спартак». Там говорили – если играть в московском клубе, будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть»

Бывший игрок «Ротора» и сборной России Валерий Есипов в интервью Евгению Савину рассказал, почему его редко вызывали в национальную команду.
– Почему тебя так редко вызывали в сборную? Романцев «тащил» своих?
– Если честно…Олег Иванович тогда еще приглашал в «Спартак». Там все знали об этом, и говорили, что если ты будешь играть в московском клубе, тебе будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть.
– То есть, Романцев говорил: «Валера, давай в «Спартак», будешь играть в сборной. Нет – извини, как пойдет»?
– Да! Это примерно так и было, – сказал Есипов.
- Есипов сыграл за сборную пять матчей.
- За «Ротор» полузащитник провел 349 матчей, забил 83 гола.
- Олег Романцев был главным тренером сборной России в 1994-1996 и 1998-2002 годах. Оба раза он совмещал работу в национальной команде с работой в «Спартаке».
Источник: YouTube-канал «КраСава»