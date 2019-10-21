Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Есипов: «Романцев приглашал в «Спартак». Там говорили – если играть в московском клубе, будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть»

Есипов: «Романцев приглашал в «Спартак». Там говорили – если играть в московском клубе, будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть»

21 октября 2019, 14:29
8

Бывший игрок «Ротора» и сборной России Валерий Есипов в интервью Евгению Савину рассказал, почему его редко вызывали в национальную команду.

– Почему тебя так редко вызывали в сборную? Романцев «тащил» своих?

– Если честно…Олег Иванович тогда еще приглашал в «Спартак». Там все знали об этом, и говорили, что если ты будешь играть в московском клубе, тебе будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть.

– То есть, Романцев говорил: «Валера, давай в «Спартак», будешь играть в сборной. Нет – извини, как пойдет»?

– Да! Это примерно так и было, – сказал Есипов.

  • Есипов сыграл за сборную пять матчей.
  • За «Ротор» полузащитник провел 349 матчей, забил 83 гола.
  • Олег Романцев был главным тренером сборной России в 1994-1996 и 1998-2002 годах. Оба раза он совмещал работу в национальной команде с работой в «Спартаке».

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Россия Ротор Спартак Россия Савин Евгений Романцев Олег Есипов Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1571658077
Процентов 99 что так все и было...
Ответить
derrik2000
1571664988
Пошёл бы в Спартак - всем была бы польза. А так - извини...
Ответить
RotBerg
1571668547
Вовсе не новость про Спартак в те годы
Ответить
Plyash
1571674356
А что тут удивительного? При Лобановском весь Киев играл за СССР ,разбавленный игроками Спартака, Тбилисцами и Минчанами. Типа тренер лучше знает своих игроков. Потом сделали тройственный союз -- Лобановский,Бесков,Ахалкаци и мы взяли серебро и были недовольны.Сейчас о таком только мечтать можно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+