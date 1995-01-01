Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Впервые за 42 года «Лион» не смог выиграть в 8 матчах подряд в Лиге 1

    В матче 10-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Дижоном» со счетом 0:0.

    Таким образом, безвыигрышная серия лионцев в Лиге 1 продлилась до восьми поединков.

    Начиная с 27 августа, команда потерпела четыре поражения и четыре раза сыграл вничью.

    Как сообщает Opta, в последний раз такая длинная серия без побед была у «Лиона» в 1977 году.

    • Клуб 7 октября уволил Силвиньо с поста главного тренера. Его преемником стал Руди Гарсия.
    • «Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru