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  • Впервые за 42 года «Лион» не смог выиграть в 8 матчах подряд в Лиге 1

Впервые за 42 года «Лион» не смог выиграть в 8 матчах подряд в Лиге 1

20 октября 2019, 07:40
1

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Дижоном» со счетом 0:0.

Таким образом, безвыигрышная серия лионцев в Лиге 1 продлилась до восьми поединков.

Начиная с 27 августа, команда потерпела четыре поражения и четыре раза сыграл вничью.

Как сообщает Opta, в последний раз такая длинная серия без побед была у «Лиона» в 1977 году.

  • Клуб 7 октября уволил Силвиньо с поста главного тренера. Его преемником стал Руди Гарсия.
  • «Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.

Источник: Opta
Франция. Лига 1 Лион Дижон
Комментарии (1)
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Nesterenko
1571563708
И с таким дном Зенит сыграл вничью? Да это позор российского футбола и в частности Зенита. Причем играли питерцы словно так, что их ничья устраивает.
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