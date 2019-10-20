Впервые за 42 года «Лион» не смог выиграть в 8 матчах подряд в Лиге 1

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Дижоном» со счетом 0:0.
Таким образом, безвыигрышная серия лионцев в Лиге 1 продлилась до восьми поединков.
Начиная с 27 августа, команда потерпела четыре поражения и четыре раза сыграл вничью.
Как сообщает Opta, в последний раз такая длинная серия без побед была у «Лиона» в 1977 году.
- Клуб 7 октября уволил Силвиньо с поста главного тренера. Его преемником стал Руди Гарсия.
- «Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.
Источник: Opta