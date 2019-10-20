Впервые за 42 года «Лион» не смог выиграть в 8 матчах подряд в Лиге 1

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Дижоном» со счетом 0:0.

Таким образом, безвыигрышная серия лионцев в Лиге 1 продлилась до восьми поединков.

Начиная с 27 августа, команда потерпела четыре поражения и четыре раза сыграл вничью.

Как сообщает Opta, в последний раз такая длинная серия без побед была у «Лиона» в 1977 году.