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  • Шалимов: «Сложно создать моменты против «Локомотива». У них пять человек сзади всегда»

Шалимов: «Сложно создать моменты против «Локомотива». У них пять человек сзади всегда»

19 октября 2019, 01:11
19

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итог матча 13 тура РПЛ против «Локомотива» (0:2). Москвичи лидируют в таблице.

«Сложно создать моменты против «Локомотива». Команда остается боевой, несмотря на травмы и дисквалификации. Кто бы ни выходил, они очень уверенно чувствуют себя при контроле мяча и практически не пропускают контратаки. У них пять человек сзади всегда. Сложно было создавать моменты.

Во втором тайме мы контролировали мяч, пытались что-то создать, но сложно. Нам нужно работать над этим. Старались играть низом, но свалились на длинные передачи. Нам нужно время, чтобы перестроиться. Но результат – не только наша вина, но и заслуга «Локомотива», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Ахмат» в РПЛ идет 14-м.
  • Для Шалимова это был первый матч во главе «Ахмата» в Грозном.
  • Следующий соперник чеченцев – «Арсенал» (26 октября).

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Шалимов Игорь
Комментарии (19)
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Kollljan
1571453448
Ювентус поломает этот автобус на счёт "раз".
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Антибиотик
1571462949
Просто Шалимов видимо не знает, что для разрушения атак у каждой команды имеются опорники. У каждой, кроме Ахмата)
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Decorhome
1571464626
С Локо, если с мастерством не тянешь, нужно играть в его игру, так же с хорошей обороной и на контр атаках.
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RJM555
1571464658
по твоему они должны были в защите оставить одного Чорлуку или....?
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мы_не_рабы
1571479078
Шалимов всегда критиковал других тренеров, особенно Кононова, и с экрана телевизора рассказывал про то, как надо играть, про стеночки, забегания и расстояние между игроками. Вот сейчас и посмотрим, чего стоит он как тренер. Ведь у Кадырова только один день рождения в году.
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