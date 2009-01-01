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    Шалимов: «Сложно создать моменты против «Локомотива». У них пять человек сзади всегда»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итог матча 13 тура РПЛ против «Локомотива» (0:2). Москвичи лидируют в таблице.

    «Сложно создать моменты против «Локомотива». Команда остается боевой, несмотря на травмы и дисквалификации. Кто бы ни выходил, они очень уверенно чувствуют себя при контроле мяча и практически не пропускают контратаки. У них пять человек сзади всегда. Сложно было создавать моменты.

    Во втором тайме мы контролировали мяч, пытались что-то создать, но сложно. Нам нужно работать над этим. Старались играть низом, но свалились на длинные передачи. Нам нужно время, чтобы перестроиться. Но результат – не только наша вина, но и заслуга «Локомотива», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Ахмат» в РПЛ идет 14-м.
    • Для Шалимова это был первый матч во главе «Ахмата» в Грозном.
    • Следующий соперник чеченцев – «Арсенал» (26 октября).

    Источник: «Советский спорт»

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