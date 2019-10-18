Главные новости дня. УЕФА будет разводить сборные России и Косово при жеребьевках, «Локомотив» победил «Ахмат»

The Telegraph: Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Тедеско: «Не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. В футбол можно играть 200-ми способами».

Бьелса пришел на церемонию празднования 100-летия «Лидса» в спортивной экипировке.

«Ливерпуль» продлил контракт с Матипом до 2024 года.

Зарплата Тедеско в «Спартаке» с учетом бонусов – 142 миллиона рублей в год.

УЕФА будет разводить сборные России и Косово при жеребьевках.

Орлов: «Семак сказал, что будет щадить Жиркова и стараться довести его до Евро-2020».

РПЛ. «Локомотив» перед игрой с «Ювентусом» всухую победил «Ахмат» и упрочил лидерство.

Самый абсурдный гол в истории АПЛ. Помните, как волейбольный мячик наказал «Ливерпуль»?