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    Самый абсурдный гол в истории АПЛ. Помните, как волейбольный мячик наказал «Ливерпуль»?


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    Голосов: 1
    Сегодня, 13:45
    «Тот мяч стал символом нашего сезона».

    17 октября 2009-го, ровно десять лет и один день назад, «Сандерленд» играл «Ливерпулем». Пятая минута матча, на поле вылетает красный волейбольный мяч и застывает у ворот Пепе Рейны.

    Настоящий мяч в тот момент попадает к Даррену Бенту, он бьет, попадает в волейбольный, и мячи разлетаются в разные стороны. Волейбольный проходит рядом со штангой, игровой залетает в сетку. Рейна в ступоре. Гол засчитан.

    Матч так и закончился – 1:0. «Сандерленд» тогда был середняком АПЛ, их тренировал Стив Брюс, а в составе был молодой Джордан Хендерсон. После той победы «Сандерленд» обошел «Ливерпуль» в таблице.

    «Ливерпуль» на тот момент был в диком кризисе, это был худший сезон с Бенитесом. Клуб был охвачен беспорядками (ужасная форма команды [черные футболки и золотые шорты] это подтверждает), владельцы Том Хикс и Джордж Джилетт хотели поскорее продать клуб.

    В тот день из-за травм игру пропускали Торрес и Джеррард, Хаби Алонсо уже уехал в «Реал, а Маскерано вышел только на замену.

    Откуда прилетел мяч, и можно ли было засчитывать гол?

    На прилетевшем мячике была эмблема «Ливерпуля». Такие мячи продавались в клубном магазине в комплекте с полотенцем и сумкой.

    На поле мяч выбросил 16-летний Каллум Кэмпбелл – его нашли по повторам. После игры парню угрожали в интернете, он несколько дней не выходил на улицу. Журналисты окружили его дом, и он дал короткий комментарий, сказав, что это был худший из его кошмаров:

    «Моя мама говорит мне, что это не моя вина – и это то, во что я должен верить. Судья не должен был засчитывать этот гол. Я просто надеюсь, что настоящие фанаты меня поймут и простят.

    Я не мог знать, что это произойдет. Если вернуть тот момент, я бы бросил шарик в толпу, а не на поле. Это даже не я принес его на стадион. Он просто прилетел мне в руки откуда-то с верхних ярусов».

    По правилам гол нельзя было засчитывать из-за присутствия постороннего предмета на поле. Но боковой судья счел, что мяч отскочил не от волейбольного шарика, а от Глена Джонсона.

    Кстати, сам мяч до сих пор жив. После гола его подобрал стюард и отдал случайному фанату «Ливерпуля». Тот сначала хотел разорвать его, но одумался и после выставил на аукцион, а заработанные деньги пожертвовал детской больнице. Мяч купил фанат «Сандерленда» и передал его в Национальный музей Манчестера.

    Что говорят участники эпизода

    Джейми Каррагер стоял рядом и наблюдал:

    «Когда я вспоминаю, что это на самом деле произошло, у меня в голове возникает только одно слово – безумие.

    Я даже не разозлился, потому что вообще не понял, что произошло. Еще мы играли в ужасном комплекте с желтыми шортами и гетрами и черными майками».

    Автор гола – Даррен Бент:

    «Этот гол, о котором меня постоянно спрашивают. Когда меня встречают на улице, сразу говорят, что помнят тот матч и не могут меня за него простить.

    В перерыве судья спросил меня, попал ли я по пляжному мячу, и я сказал: «Думаю, да». Он выглядел очень взволнованным, как будто понял, что совершил ошибку».

    Пепе Рейна, который, когда мячи стукнулись друг о друга, замер на месте:

    «Даже сейчас, когда я вижу повторы этого по телевизору, я не могу поверить, что это произошло.

    Я знаю, что отбил бы удар Бента, если бы не тот красный мяч. Это был один из самых безумных голов в истории английского футбола.

    Я крикнул лайнсмену: «Вы должны были видеть это!» Но он сказал мне, что мяч не был задет. «Ты чертовски шутишь», – сказал я. Это было невозможно не увидеть. «Либо ты врешь мне в лицо, либо думаешь, что я тупой». Но он был непреклонен. «Нет, нет, нет, Пепе. Я уверен, что мяч стоял на месте», – сказал он. Тот пляжный мяч стал символом нашего сезона».

    «Ливерпуль» в тот год занял седьмое место. «Сандерленд» – 13-ое. Сейчас «Ливерпуль» – первый в АПЛ, а «Сандерленд» – девятый в Лиге 1 (третья английская лига).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Goal Malaysia
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