«Тот мяч стал символом нашего сезона».

17 октября 2009-го, ровно десять лет и один день назад, «Сандерленд» играл «Ливерпулем». Пятая минута матча, на поле вылетает красный волейбольный мяч и застывает у ворот Пепе Рейны.

Настоящий мяч в тот момент попадает к Даррену Бенту, он бьет, попадает в волейбольный, и мячи разлетаются в разные стороны. Волейбольный проходит рядом со штангой, игровой залетает в сетку. Рейна в ступоре. Гол засчитан.

twit text — Fanatik (@fanatikcomtr) October 17, 2019

Матч так и закончился – 1:0. «Сандерленд» тогда был середняком АПЛ, их тренировал Стив Брюс, а в составе был молодой Джордан Хендерсон. После той победы «Сандерленд» обошел «Ливерпуль» в таблице.

«Ливерпуль» на тот момент был в диком кризисе, это был худший сезон с Бенитесом. Клуб был охвачен беспорядками (ужасная форма команды [черные футболки и золотые шорты] это подтверждает), владельцы Том Хикс и Джордж Джилетт хотели поскорее продать клуб.

В тот день из-за травм игру пропускали Торрес и Джеррард, Хаби Алонсо уже уехал в «Реал, а Маскерано вышел только на замену.

Откуда прилетел мяч, и можно ли было засчитывать гол?

На прилетевшем мячике была эмблема «Ливерпуля». Такие мячи продавались в клубном магазине в комплекте с полотенцем и сумкой.

На поле мяч выбросил 16-летний Каллум Кэмпбелл – его нашли по повторам. После игры парню угрожали в интернете, он несколько дней не выходил на улицу. Журналисты окружили его дом, и он дал короткий комментарий, сказав, что это был худший из его кошмаров:

«Моя мама говорит мне, что это не моя вина – и это то, во что я должен верить. Судья не должен был засчитывать этот гол. Я просто надеюсь, что настоящие фанаты меня поймут и простят.

Я не мог знать, что это произойдет. Если вернуть тот момент, я бы бросил шарик в толпу, а не на поле. Это даже не я принес его на стадион. Он просто прилетел мне в руки откуда-то с верхних ярусов».

twit text — Dugout (@Dugout) October 17, 2019

По правилам гол нельзя было засчитывать из-за присутствия постороннего предмета на поле. Но боковой судья счел, что мяч отскочил не от волейбольного шарика, а от Глена Джонсона.

Кстати, сам мяч до сих пор жив. После гола его подобрал стюард и отдал случайному фанату «Ливерпуля». Тот сначала хотел разорвать его, но одумался и после выставил на аукцион, а заработанные деньги пожертвовал детской больнице. Мяч купил фанат «Сандерленда» и передал его в Национальный музей Манчестера.

Что говорят участники эпизода

Джейми Каррагер стоял рядом и наблюдал:

«Когда я вспоминаю, что это на самом деле произошло, у меня в голове возникает только одно слово – безумие.

Я даже не разозлился, потому что вообще не понял, что произошло. Еще мы играли в ужасном комплекте с желтыми шортами и гетрами и черными майками».

Автор гола – Даррен Бент:

«Этот гол, о котором меня постоянно спрашивают. Когда меня встречают на улице, сразу говорят, что помнят тот матч и не могут меня за него простить.

В перерыве судья спросил меня, попал ли я по пляжному мячу, и я сказал: «Думаю, да». Он выглядел очень взволнованным, как будто понял, что совершил ошибку».

Пепе Рейна, который, когда мячи стукнулись друг о друга, замер на месте:

«Даже сейчас, когда я вижу повторы этого по телевизору, я не могу поверить, что это произошло.

twit text — PA Images (@PAImages) October 17, 2019

Я знаю, что отбил бы удар Бента, если бы не тот красный мяч. Это был один из самых безумных голов в истории английского футбола.

Я крикнул лайнсмену: «Вы должны были видеть это!» Но он сказал мне, что мяч не был задет. «Ты чертовски шутишь», – сказал я. Это было невозможно не увидеть. «Либо ты врешь мне в лицо, либо думаешь, что я тупой». Но он был непреклонен. «Нет, нет, нет, Пепе. Я уверен, что мяч стоял на месте», – сказал он. Тот пляжный мяч стал символом нашего сезона».

«Ливерпуль» в тот год занял седьмое место. «Сандерленд» – 13-ое. Сейчас «Ливерпуль» – первый в АПЛ, а «Сандерленд» – девятый в Лиге 1 (третья английская лига).

Ловите еще истории вокруг английского футбола:

У нас есть версия, что Моуринью скоро будет в «Эвертоне»

Мэддисон из «Лестера» – новый топ АПЛ. Его обращение с мячом и сквозные пасы – сенсационны