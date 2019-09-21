Мэддисон из «Лестера» – новый топ АПЛ. Его обращение с мячом и сквозные пасы – сенсационны

Намек: мама болеет за «Ливерпуль».

«Лестер» неожиданно выиграл «Тоттенхэм» (2:1), а решающий гол в конце игры забил Джеймс Мэддисон – один из лучших игроков команды. Мэддисону всего 22 года, но он уже играет в сборной Англии и считается лучшим ассистентом Премьер-лиги. С начала прошлого сезона он создал для партнеров 111 шансов – больше всех в АПЛ.

История Мэддисона – не только про талант. Скорее, она вообще не про талант: Мэддисон – большой трудяга, проделавший долгий и трудный путь из английских низов до всеобщего признания и интереса всех топ-клубов лиги.

twit text — Squawka Football (@Squawka) September 21, 2019

Мама привела на коробку, играл в третьей английской лиге, много тренировался дополнительно

Мама Мэддисона обожала футбол, постоянно смотрела его по телевизору и мечтала, что ее сын когда-нибудь станет футболистом. Она привела сына на футбольну коробку, когда ему было пять лет.

У нее был друг, который играл за любительскую команду. Однажды он заболел и не поехал на воскресный матч. Он в шутку предложил привезти ее сына ему на замену. Мать все восприняла всерьез и приехала с семилетним Джеймсом на игру. Мужчины от души посмеялись, но дали сыграть мальчику несколько минут. А он хорошо себя проявил.

В тот день на игры любительских команд пришел один из представителей местного «Ковентри Сити». Уже через несколько дней Джеймс проходил просмотр в академии «Ковентри». И вскоре был принят.

twit text — Stupid foul (@LovUtd) September 12, 2019

До 2001 года «Ковентри» играл в высшем дивизионе на протяжении 34-х лет. Но когда Мэддисон поступил в академию, команда уже была аутсайдером Чемпиошипа. Но Мэддисон всегда любил клуб и до сих пор гордится, что он его воспитанник:

«Я был поклонником «Ковентри» еще до того, как пришел туда. Это мой родной клуб. У меня остались самые приятные воспоминания с того времени, когда я играл за них. Когда ты молод, ты просто хочешь играть как можно чаще. И выступать за «Ковентри» в Лиге 1 было настоящим блаженством для меня».

Тренеры, работавшие с Мэддисон в академии, отмечали профессионализм, проявившийся с самых малых лет. Футболист признает, что занятие футболом делало его более зрелым на фоне сверстников. Но приходилось жертвовать обычными детско-подростковыми вещами в пользу тренировок. После уроков Джеймс шел тренироваться, а его друзья – развлекаться.

В то время главным скиллом Мэддисона был дриблинг: «В молодости я любил возиться с мячом. Даже когда можно было сыграть в одно касание, я любил придержать мяч у себя и только потом отдать передачу».

«Он один из тех, кто всегда оставался дорабатывать после тренировок. Он много времени уделял упражнениям на развитие техники, но еще больше штрафным ударам. Джеймс тренировал их бесконечно», – говорил Стивен Прессли, тренировавший Мэддисона в «Ковентри».

twit text — talkSPORT (@talkSPORT) February 1, 2016

После «Ковентри» был «Норвич». Хотя Мэддисоном интересовались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Он четко понимал,что в командах такого уровня сядет на скамейку: «Я не собирался менять мужской футбол на игры за молодежные составы топ-клубов. Сидеть на замене – не для меня».

Трансфер в Мэддисона – полностью инициатива селекционного отдела «Норвича». Тренер Алекс Нил считал, что Мэддисон не подходит его команде. И футболист уехал в шотландский «Абердин». Там он отыграл четыре месяца: два гола, семь голевых и фантастический победный гол со штрафного в игре с «Рейнджерс».

В январе Мэддисон вернулся и не сыграл ни минуты при Ниле. Но все изменилось летом, когда в клуб пришел Даниэль Фарке.

Джеймс рассказывает, что с приходом нового тренера он сразу почувствовал, что все будет по-другому: «Футбол, который он ставил нам, будто был создан именно под меня. Доминирование за счет владения, быстрые передачи и атакующий стиль – это действительно подходит мне».

Мэддисон хорошо проявил себя на предсезонке, а Фарке уделял Джеймсу больше времени, чем другим игрокам. Он давал понять команде, что Мэддисон – игрок, через которого будет строиться игра «Норвича».

Джеймс с первых матчей стал лидером. Уже через несколько месяцев его вызвали в сборную Англии до 21 года. По ходу сезона Мэддисон постоянно твердил, что все благодаря Фарке: «Он внес огромный вклад в улучшение моей игры. То, что я в хорошей форме – его заслуга».

twit text — BBC Sport (@BBCSport) June 19, 2018

Мэддсон играл под нападающим и прекрасно понимал свою роль. В одном интервью он подробно ее описал:

«Конечно, многое зависит от соперников. Против глубоко защищающихся команд приходится принимать мяч прямо у штрафной и сразу сталкиваться с оппонентом. Но против команд, которые много владеют мячом, я должен правильно двигаться без мяча и перекрывать зоны для передач».

Мэддисон стал звездой Чемпионшипа, хотя «Норвич» выступил слабо (14 место). Он создал больше всех в лиге моментов (124). В январе и вовсе превосходил по этому показателю всех футболистов, выступающих в топ-5 чемпионатов Европы. За сезон Мэддисон сыграл 49 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 11 передач. Для 20-летнего парня из середняка – показатель заоблачный.

Джеймс попал в команду года Чемпионшипа и был номинирован на премию «Молодой футболист года в Англии». Так он оказался на церемонии рядом с лучшими игроками страны: «Я находился рядом с Мо Салахом, и это огромная честь для меня. Я взял с собой маму, большую фанатку «Ливерпуля». Она была в восторге от него. Как и я, если честно. Подумал: «Ого, это же Мо Салах, а это Маркос Алонсо и Давид де Хеа!» А папа сказал мне: «Ты оказался среди этих футболистов неслучайно. Ты этого действительно заслужил».

Пришел вместо Мареза и сделал команду лучше

Летом Мэддисон перешел в «Лестер». Он снова отклонил предложения грандов в пользу более скромного клуба. Для него всегда было приоритетом играть, а не сидеть на скамейке:

«Несмотря на то, что мне всего 21 год, у меня ощущение, что в футболе я уже очень долго. Начинать в низших лигах выгоднее. Выступая за команды до 18 и до 23 лет, игрок развивается медленно. Мне же пришлось с раннего возраста окунуться в мужской футбол».

Мэддисон пришел в команду в тот момент, когда ее покинул Марез. И по логике он должен был его заменить. И эта рокировка сделала «Лестер» более сбалансированным. Мэддисон – более командный футболист, не ворующий пространство у партнеров, а наоборот связывающий игру. Марез же, хоть и приносил огромную пользу, делал команду зависимой от себя.

twit text — James Maddison (@Madders10) September 20, 2019

За несколько минут до дебюта в АПЛ Мэддисон получил мини-признание от Жозе Моуринью. Сезон открывала игра «Лестера» против «МЮ». Перед матчем в подтрибунке Жозе хлопнул Мэддисона по спине, как старого знакомого, и сказал ему несколько слов. Вряд ли до этого Жозе общался с Джеймсом.

В первом сезоне в «Лестере» Мэддисон стал ключевым игроком команды. Пюэль строил через него игру, а пришедший весной Роджерс сразу его расхвалил:

«Все видят, как много Мэддисон для нас значит. Он находит пространство, может манипулировать мячом и создавать шансы для других игроков». Мэддисон закончил сезон с 7+7 по голевым действиям и вошел в тройку лучших АПЛ по созданным шансам.

В новом сезоне Мэддисон стал чаще играть на фланге атаки. Роджерс продолжает им восхищаться:

Вы помещаете его в команду, а затем, в зависимости от структуры, находите для него наилучшую позицию. Некоторые парни могут сыграть только одну роль, но у него есть качества и ум, чтобы играть очень хорошо на нескольких позициях. Его красота – в гибкости.

«Его обращение с мячом и сквозные пасы – сенсационны. Тактически он все время совершенствуется. Он любит футбол, который помогает всей команде. Он думает об игре. Он говорит о ней. И много работает над собой».

Еще одна история проо долгий путь из низших английских лиг:

Братья-тренеры покоряют Англию со дна. Работали физруками в школе, делят зарплату пополам, сидят в офисе по 12 часов