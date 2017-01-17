Братья-тренеры покоряют Англию со дна. Работали физруками в школе, делят зарплату пополам, сидят в офисе по 12 часов

Волшебная история.

В прошлом сезоне «Хаддерсфилд» вылетел из АПЛ. Летом ушел главный тренер Давид Вагнер, а ему на замену приехал Ян Зиверт. С ним стало еще хуже: после 6 туров Чемпиошипа «Хаддерсфилд» набрал одно очко и занимает 23-е место.

Клуб быстро уволил Зиверта и поставил новых тренеров. Да-да, тренеров: в «Хаддерсфилд» пришли Дэнни и Ник Коули – родные братья, работающие в связке.

Еще пять лет назад они тренировали клуб девятой лиги и параллельно работали в школе физруками. Впервые о них заговори в 2017-м. Тогда в Кубке Англии их «Линкольн Сити» дошел до четвертьфинала и сыграл на «Эмирейтс» с «Арсеналом». Это был лучший момент провинциального клуба за 115 лет жизни.

История братьев: одновременно работали в школе и клубе

Дэнни старше Ники на три года. Оба с детства занимались футболом, но не заиграли выше полулюбительского уровня. Денег на жизнь там не заработаешь, поэтому Дэнни и Ник после колледжа устроились физруками в школу.

В 29 лет Дэнни закончил с игрой из-за травмы колена. Тогда он бегал за «Конкорд Рейнджерс» (девятый дивизион), и клуб предложил ему быстро пройти курсы и стать их тренером.

Дэнни мощно отблагодарил клуб за такое предложение. «Конкорд» с новым тренером за пять сезонов три раза поднимался в лиги выше, выиграл несколько локальных кубков и впервые в истории пробился в основную сетку Кубка Англии.

Все это время под руководством своего брата играл и был лучшим в составе Ники. Но в 2014-м он тоже повредил колено и стал помощником Дэнни.

Следующий клуб братьев – «Брейтри Таун». Руководство поставило Коули задачу: набрать 50 очков и не вылететь в шестую лигу. «Брейтри» набрал 81 и занял третье место – лучший результат в 118-летней истории клуба.

twit text — Lincolnshire Live (@LincsLive) May 10, 2016

«Посмотрите на клубы вокруг нас: на их инфраструктуру, бюджет, на тот факт, что они тренируются каждый день. Я думаю, то, что сотворили парни, называется футбольным чудом», – рассказывал Дэнни о периоде в «Брейтри».

Все это время, помимо руководства в клубах, братья работали в школе на двух должностях: учителями физкультуры и завучами по спорту. Чтобы успевать и там, и там они работали по 15 часов в сутки и просыпались в четыре утра.

Но в 2016-м Коули пришлось уйти из школы – их позвали тренировать клуб статусом выше – «Линкольн Сити».

Дэнни признавался, что решение уйти из школы далось тяжело:

«Бросить школу – это убийство, я проработал здесь 15 лет. Я любил детей, любил быть учителем, но футбол – моя страсть номер один. Когда тебя зовут работать в профессиональный клуб на полную занятость, ты не можешь отказаться. Такие предложения поступают нечасто. И мы с Ники не хотим всю жизнь жалеть, что не воспользовались шансом».

«Линкольн» был первым профессиональным клубом братьев Коули, но в момент их прихода переживал худший период в истории. В клубе не было стратегии, он погряз в пятой английской лиге, а персонал рутинно и без желания выполнял обязанности.

Позже братья рассказывали:

«Мы пришли и сразу провели беседу с каждым – от работницы столовой до президента. Мы старались понять, как «Линкольн» функционирует и куда движется. Из разговоров мы поняли, что клуб плывет по течению. Все до сих пор находились в трауре из-за падения на уровень конференции пять лет назад. Мы нажали на reset».

В первом же сезоне Коули выиграли Национальную лигу (пятая по силе в Англии). И заставили говорить о себе всю футбольную Англию: в Кубке обыграли «Брайтон» и «Бернли» и дошли до четвертьфинала, где ожидаемо проиграли «Арсеналу».

После матча Арсен Венгер пригласил братьев к себе в кабинет, где они проговорили час. Дэнни рассказывал о той встрече: «Он говорил о футболе с такой страстью. Мы услышали много нового от него. Он – настоящий мастер»

В следующем сезоне «Линкольн Сити» выиграл трофей Футбольной лиги (третий по значимости кубок в Англии, в котором играют 48 клубов из третьей и четвертой лиги).

А еще через сезон – первое место в Лиге 2 и путевка в третий дивизион, где «Линкольн» не играл 20 лет.

Новый сезон и снова крутые достижения:

• Три победы в трех стартовых матчах в рамках Лиги 1 (впервые с сезона 1989/90).

• Первое место в турнирной таблице после трех туров.

• Девять мячей забито, ноль пропущено.

• Выбили из розыгрыша Кубка Футбольной Лиги «Хаддерсфилд». Куда братьев Коули и пригласили через месяц.

twit text — William Hill (@WilliamHill) September 3, 2019

Их принципы работы: влияние дедушки, деньги пополам, доскональный анализ

• Дэнни и Ник получают разную зарплату (Дэнни больше, потому что он всегда главнее), но делят заработок пополам. «У нас разная зарплата, но одинаковый вклад, поэтому мы все делим поровну», – говорит старший брат.

• Дэнни – более добрый и болтливый, чем Ники. Поэтому у них разные роли в коммуникации с игроками. «Есть определенный элемент хорошего и плохого полицейского», – улыбаясь, рассказывает Дэнни. «Да, есть смесь», – соглашается Никки. – «Игрокам всегда нужно немного юмора, легкости и панибратства. Это им дает Дэнни».

• Сам Дэнни рассказывает, что на его поведение с футболистами повлиял дедушка: «Незадолго до того, как у меня появились дети, наш дедушка сказал мне и моей жене: «Просто убедитесь, что вы оба не сердитесь на них одновременно. Убедитесь, что кто-то один доступен как плечо, чтобы в него поплакать». Футболисты – это большие дети, не так ли? Так вот, этот принцип работает и у нас с Ники, в нашем браке, с нашими детьми – футболистами».

twit text — Arif Ahmed (@ArifAhmedITV) September 9, 2019

• Разбором соперника в «Линкольне» братья занимались не менее 12 часов – приличные цифры для клуба пятой лиги. Персонал и болельщики были шокированы такими объемами работы: «Со времен Грэма Тейлора я не видел, чтобы кто-то работал так же, как Дэнни и Ники. Они часто проводит за работой по 20 часов. И это в выходной!» – удивлялся Крис Эштон, болеющий за «Линкольн» больше 60 лет.

• Братья помешаны на цифрах и статистике. Даже на самом низком уровне они высчитывали количество рывков, качество передач и секунды для возврата мяча после потери.

• Некоторые принципы игры Коули берут из других видов спорта. Дэнни рассказывал, что многое понял, анализируя баскетбольные матчи:

«Многие наши ауты и угловые были разработаны с помощью баскетбольных движений. Угловой, с которого мы забили «Бернли», был тем, что мы разработали, наблюдая за движениями в баскетболе. Игроки сделали несколько правильных рывков, которые создали нужное пространство, чтобы забить гол».

Тактические особенности команд Коули

Мы не смотрели матчи «Линкольна», но за нас это сделали английские коллеги с сайта TotalFootballAnalysis. Они досконально разобрали тактические моменты «Линкольна» Коули. Мы перевели самое важное.

Чаще всего «Линкольн» играл по схемам 4-4-1-1 и 4-2-3-1. Команда Коули не претендовала на индивидуальную философию и предпочитала играть от соперника. Также схема и установка часто зависели от доступности игроков и качества поля. «Линкольн» был максимально разным: то начинал атаки от вратаря и мелко пасовался в защите, то мгновенно выбивал мячи в сторону нападающего.

Две важные детали в игре «Линкольна», которые практически никогда не менялись – команда всегда интенсивно прессинговала и дисциплинированно работала без мяча. На организованности и высоком темпе построена вся игра команд Коули.

Приглашение в «Хаддерсфилд» – шанс пробиться в АПЛ

«Для Ники и меня это была сказка, мы не скрываем этого. Мы начинали в девятой лиге, представляете? Вы должны верить в футбольные чудеса. Мы верим, и они случаются с нами.

Нам нужные новые вызовы. Я хочу жить и бороться. Безопасно было бы остаться в «Линкольне», клубе, который мы любили и с которым чувствовали связь, но нас не интересуют простые решения. Мы всегда хотим проверять себя.

Тот момент, когда тебя прижимают к стене, когда ты лицом к лицу сталкиваешься с трудностями – это и есть жизнь для меня. Это то, что я с нетерпением жду.

Мы рассматриваем приход в «Хаддерсфилд» как идеальную возможность, несмотря на трудный для клуба период.

Мы привыкли работать вместе с Ники. Мы даже часто начинаем говорить что-то одновременно. Мы прожили наши жизни в карманах друг у друга. У нас разные наборы навыков, и мы разные персонажи, но мы всегда смотрим в одну сторону.

Наша первая задача – выстроить общение с игроками, руководством, персоналом, болельщиками. Без простого человеческого общения вы не сможете менять команду в лучшую сторону. Это наш принцип.

Главное – мы верим в сумасшедший мир футбола. Иначе нас бы сейчас не было здесь».