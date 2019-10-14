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    У нас есть версия, что Моуринью скоро будет в «Эвертоне»


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    14.10.2019 23:31
    Это было бы логично.

    «Эвертон» в новом сезоне просто ужасен. 18 место, семь очков в восьми турах, шесть забитых голов. Последние четыре матча проиграны с общим счетом 2:9. При том, что в соперниках, кроме «Сити», были всего лишь «Борнмут», «Шеффилд» и «Бернли». Катастрофа.

    Летом клуб снова потратил много – 120 миллионов. В команду пришли Ивоби, Кен, Делф, Гбамин, Сидибе, выкуплен Андре Гомеш. За последние четыре трансферных окна клуб потратил 500 миллионов евро. Но так не вышел на новый уровень и даже не вклинился в борьбу за еврокубки.

    Мрак при Марку Силве

    Он пришел в клуб перед началом сезона-18/19. «Эвертон», по сути, отжал Силву у «Уотфорда», вынудив их уволить его за тайные переговоры. В первом сезоне с Силвой «Эвертон» набрал всего 54 очка и занял лишь восьмое место.

    За год Силва не дал команде ни стабильности, ни ярко выраженного стиля. То есть стиль есть, но он максимально примитивный – в атаке команда ставит на навесы. С момента назначения Силвы только «Манчестер Сити» навешивал чаще, чем «Эвертона».

    Но большинство кроссов «Сити» – низкие подачи в опасную зону. Большинство навесов «Эвертона» – слепые забросы в штрафную.

    Тактические провалы подтверждает еще и то, что в прошлом сезоне «Эвертон» чаще всех в лиге пропускал со стандартов. И у команды была одна из самых ротируемых линий обороны. То есть Силва плохо работал над стандартами, при этом так и не смог определиться с составом защитников.

    «Эвертон» – точно главный провал АПЛ по отношению затрат к результатам. На прошлой неделе Силва рассказал, что втречался с владельцем клубам и получил заверение, что у него будет время на исправление ситуации в ближайших матчах (логично, иначе бы его уволили во время перерыва на сборные).

    После поражения от «Шеффилда» Силва частично признал свою беспомощность:

    «Мы не показали ни характера, ни мобильности, ни умения собраться и постоять за себя. Мне трудно найти причины, почему все вышло именно так».

    Почему Моуринью придет в «Эвертон»

    В последнюю неделю «Лион» искал нового тренера. Клуб обратился к Моуринью, но тот мгновенно отказал. Владелец «Лиона» рассказал, что Жозе уже определился с новой командой. Ранее неоднократно сообщалось, что Моуринью хочет работать в Англии, где живет его семья.

    Два самых очевидных варианта: «Тоттенхэм» и «Эвертон». Не самый надежный английский источник Daily Mail писал, что Моуринью уже согласовал контракт с «Тоттенхэмом». Но нам кажется, что Жозе намного логичнее было бы возглавить «Эвертон».

    Моуринью нужен клуб, где на нем не будет супердавления и завышенных ожиданий. Повторить успех Покеттино будет крайне сложно. Учитывая, что в игроков вкладывается минимальное количество денег, а клубу нужная перестройка. К тому же стиль Покеттино и Моуринью сильно отличается. Состав «Тоттенхэма» тупо не подходит под футбол Жозе.

    Против прихода в «Тоттенхэм» почти все: отсутствие больших денег на покупки, другой стиль, завышенные ожидания, потребность в глобальном обновлении состава.

    Зато в «Эвертоне», наоборот, все готово для того, чтобы Жозе начал там работу. У клуба достаточно денег и желания их тратить – последние трансферные окна это подтверждают. Никаких завышенных ожиданий – если Моуринью ворвется в топ-6, все уже будут счастливы.

    Обновление состава не нужно – в клубе и так подобраны качественные игроки. Требуется человек, который мобилизует их, правильно расставит и выжмет максимум. В лучшие годы Моуринью был мастером таких вещей.

    Плюс стиль Силвы не сильно отличается от Моуринью – оба ставят на организованную оборону и контратаки. Игрокам не придется привыкать к чему-то новому.

    Два притянутых, но интересных факта, которые намекают, что Моуринью симпатизирует «Эвертону»:

    1) В марте посещал матч «Фулхэм» – «Эвертон». Странная игра для посещения – на тот момент команды абсолютно ни за что не боролись, это был рядовой матч АПЛ.

    2) Когда Моуриню год назад тренировал «МЮ», он высоко оценил развитие «Эвертона»: «Невероятные инвестиции. Мы знали, что клуб будет двигаться в этом направлении. Они подписали отличных футболистов. Их амбиции очень схожи с нашими».

    ***

    В августе вышло интервью с Жозе, в котором он расплакался, говоря о том, как ему не хватает футбола: «Сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю». Возвращайся, Жозе. И выбирай правильный клуб.

    Чем он занимается после ухода из «МЮ»:

    Как дела у Моуринью

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/imago sportfotodienst/Global Look Press
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