Как дела у Моуринью?

Падал на матче КХЛ, плакал, говоря о футболе, выдал много жгучих цитат.

Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в конце декабря 2018 года. Сразу после увольнения Жозе съездил с сыном на матч чемпионата Португалии «Сетубал» – «Санта Клара». Ничего особенного, хозяева уступили 0:2, зрелище было так себе – 8:10 по ударам, минимум моментов, всего три тысячи фанатов на стадионе.

Через пару недель «Бенфика» (первый клуб в тренерской карьере Моуринью) уволила Руя Виторию. Record рассказал, что в клубе связывались с Моуринью, но тот отказался, не пожелав в данный момент работать на родине. Позже информацию подтвердил и сам тренер, он обозначил: «Сейчас у меня появилось право отдохнуть, расслабиться, взять паузу, покритиковать себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет».

В январе Моуринью пришел в студию телеканала beIN SPORTS, где подробно разговаривал обо всем кроме «МЮ» (по условиям соглашения). Там же он выдал несколько запоминающихся цитат, например, о смене поколений, вероятно, намекнув на трудности работы в современном футболе: «В детстве, если бы отец дал мне 1 евро и попросил пойти и купить газету, я бы только спросил, могу ли я оставить себе сдачу. Если сейчас я попрошу сына сделать то же самое, он спросит: «Зачем?». Я отвечу: «Потому что я занят». А он скажет: «Но ты можешь сделать это через 5 минут».

Еще одна история – Жозе подтвердил, что прятался в ящике для грязного белья в 2005 году перед игрой с «Баварией» – тогда он был дисквалифицирован: «Я пришел в раздевалку днем. Был там примерно с 12 часов, а матч начинался не раньше 19-ти. Меня никто не видел, я сидел в раздевалке и ждал приезда команды. Проблема одна – как выйти со стадиона. Наш администратор Стюарт положил меня в этот большой металлический ящик. Крышка была чуть приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда Стюарт вышел из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА. Тогда пришлось закрыть ящик, но я не мог дышать! Когда он наконец открыл крышку, я чуть не умирал».

Февраль начался с того, что Моуринью пригласили провести символическое вбрасывание шайбы на игре КХЛ «Авангард» – СКА. Оно тут же попало во все каналы – Жозе вбросил шайбу, но поскользнулся, уходя со льда. «Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра», – сообщил Моуринью после игры. КХЛ вырезала момент с падением на своем канале.

В середине февраля стало известно, что Моуринью получил со своим тренерским штабом 19,6 млн фунтов в качестве компенсации за увольнение из «МЮ». Затем сообщили, что он прилетит в Россию по контракту с телеканалом RT на несколько дней. Заодно Моуринью поиграл с сыном в футбол в телешоу.

Потом новые интервью. Например, намекнул на шикарную жизнь Погба – фраза разлетелась на цитаты:

«У нас был матч в 30 километрах от Манчестера. Один игрок спросил меня, можно ли ему вернуться в домой после игры не с командой, а своим ходом. Мы выиграли, я немного поддался, сказав: «По крайней мере, сядь с командой в автобус и попроси своего водителя забрать тебя в 10 минутах от стадиона, а дальше езжай как захочешь».

Но он все равно был не рад. Я пошел на пресс-конференцию, а когда подошел к автобусу, то увидел Rolls-Royce с водителем поблизости. Машина была новой, и Его Превосходительство хотело покинуть стадион на Rolls-Royce». С этой машиной Погба заметили еще в 2018 году, так что намек все поняли.

В начале лета вместе с Арсеном Венгером Жозе приехал в студию beIN Sports для обсуждения финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Самый классный момент – как тренеры заслушались исполнением гимна «Ливерпуля» болельщиками.

twit text — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 2, 2019

Летом побывал на женском чемпионате мира, где пообщался с экс-президентом Франции Николя Саркози.

Рассказал, как самосовершенствуется. «Я изучаю немецкий потому, что его не знаю. Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. И я не исключаю ни одного варианта, в том числе Германию», – пояснил Моуринью. В прессе сразу заговорили о переходе в «Баварию», где под вопросом было будущее Нико Ковача, а усилились разговоры после проигранного мюнхенцами немецкого Суперкубка.

В августе стал работать экспертом на Sky Sports, следом вышло умилительное интервью – Жозе расплакался, говоря о том, как ему не хватает футбола: «Сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю».

twit text — Polo Guzmán (@elchaupo) August 17, 2019

Главный вопрос, который задают Моуринью – когда он вернется в футбол. Сам он говорит буквально: «Каникулы уже наскучили», но сборную возглавит в лучшем случае лет через десять, а сейчас должно быть действительно стоящее предложение. В связи с не очень успешными результатами Зинедина Зидана в «Реале» возникают слухи о возвращении туда Жозе. «У «Реала» уже есть тренер. А я не могу тренировать команду, у которой уже есть тренер», – ответ Моуринью.