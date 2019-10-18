Бьелса пришел на церемонию празднования 100-летия «Лидса» в спортивной экипировке

«Лидс» провел торжественную церемонию по случаю 100-летия клуба. На ней присутствовал главный тренер Марсело Бьелса, но, в отличие от остальных празднующих, аргентинец пришел в спортивной экипировке. Фото доступно ниже.

«Лидс» в Чемпионшипе сейчас идет пятым. Завтра, 19 октября, команда встретится в 12 туре дома с «Бирмингемом».