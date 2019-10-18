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  • Бьелса пришел на церемонию празднования 100-летия «Лидса» в спортивной экипировке

Бьелса пришел на церемонию празднования 100-летия «Лидса» в спортивной экипировке

18 октября 2019, 17:25
4

«Лидс» провел торжественную церемонию по случаю 100-летия клуба. На ней присутствовал главный тренер Марсело Бьелса, но, в отличие от остальных празднующих, аргентинец пришел в спортивной экипировке. Фото доступно ниже.

«Лидс» в Чемпионшипе сейчас идет пятым. Завтра, 19 октября, команда встретится в 12 туре дома с «Бирмингемом».

  • Бьелса работает в Лидсе с прошлого года.
  • Тренер три раза брал чемпионат Аргентины.
  • «Лидс» за время своей 100-летней истории дважды брал еврокубок – Кубок ярмарок.

Источник: твиттер «Англия, Англия»
Англия. Чемпионшип Лидс Бьелса Марсело
Комментарии (4)
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Я - легенда
1571408906
Так он всегда в спортике )) Это известный факт. То есть нашему "пиджак" кричали, а этому должны кричать "спортивный костюм"? )))
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Saracen Jr
1571413888
выделился)))
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portero
1571414580
зашквар
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olic29ivica
1571417625
Красавчик))
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