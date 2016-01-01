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    Бьелса пришел на церемонию празднования 100-летия «Лидса» в спортивной экипировке

    «Лидс» провел торжественную церемонию по случаю 100-летия клуба. На ней присутствовал главный тренер Марсело Бьелса, но, в отличие от остальных празднующих, аргентинец пришел в спортивной экипировке. Фото доступно ниже.

    «Лидс» в Чемпионшипе сейчас идет пятым. Завтра, 19 октября, команда встретится в 12 туре дома с «Бирмингемом».

    • Бьелса работает в Лидсе с прошлого года.
    • Тренер три раза брал чемпионат Аргентины.
    • «Лидс» за время своей 100-летней истории дважды брал еврокубок – Кубок ярмарок.

    Источник: твиттер «Англия, Англия»

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      Я - легенда 52 минуты назад

      Так он всегда в спортике )) Это известный факт.

      То есть нашему "пиджак" кричали, а этому должны кричать "спортивный костюм"? )))

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