Орлов: «Семак сказал, что будет щадить Жиркова и стараться довести его до Евро-2020»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о беседе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Специалист будет стараться довести Юрия Жиркова до чемпионата Европы 2020 года.

«Жиркова подведут к Евро. Вместе с Сергеем Богдановичем Семаком мы побывали в очень уютном заведении. Про Жиркова: конечно, будет щадить и стараться довести его до Евро-2020, потому что он нужен «Зениту» и российскому футболу.

В «Зените» есть кем подменить Жиркова, это не проблема. На Юрия, конечно, можно рассчитывать сборной. Думаю, Станислав Черчесов рассчитывает, однозначно», – считает Орлов.