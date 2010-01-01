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    Орлов: «Семак сказал, что будет щадить Жиркова и стараться довести его до Евро-2020»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал о беседе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Специалист будет стараться довести Юрия Жиркова до чемпионата Европы 2020 года.

    «Жиркова подведут к Евро. Вместе с Сергеем Богдановичем Семаком мы побывали в очень уютном заведении. Про Жиркова: конечно, будет щадить и стараться довести его до Евро-2020, потому что он нужен «Зениту» и российскому футболу.

    В «Зените» есть кем подменить Жиркова, это не проблема. На Юрия, конечно, можно рассчитывать сборной. Думаю, Станислав Черчесов рассчитывает, однозначно», – считает Орлов.

    • Жирков в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • Футболист выступает за сборную с прошлого десятилетия.
    • «Зенит» в таблице чемпионата России идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +341

      sergan113 20 минут назад

      А для чего такие жервы?

      0
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      Рейтинг: +1556

      giluxa1963 27 минут назад

      в 38 уже пенсионер -бред

      0
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      Рейтинг: +11473

      ВетеR 58 минут назад

      Ключевая фраза- С прошлого десятилетия )), хорошо, что не с прошлого века)
      Жирков, молодец, не его вина, что нет замены

      0
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      Рейтинг: +2403

      InterMilLano1908 1 час назад

      Бреед, Юра конечно топ, но краек которому 38 в сборной это уже утопия

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