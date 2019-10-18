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  • Орлов: «Семак сказал, что будет щадить Жиркова и стараться довести его до Евро-2020»

Орлов: «Семак сказал, что будет щадить Жиркова и стараться довести его до Евро-2020»

18 октября 2019, 20:35
7

Журналист Геннадий Орлов рассказал о беседе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Специалист будет стараться довести Юрия Жиркова до чемпионата Европы 2020 года.

«Жиркова подведут к Евро. Вместе с Сергеем Богдановичем Семаком мы побывали в очень уютном заведении. Про Жиркова: конечно, будет щадить и стараться довести его до Евро-2020, потому что он нужен «Зениту» и российскому футболу.

В «Зените» есть кем подменить Жиркова, это не проблема. На Юрия, конечно, можно рассчитывать сборной. Думаю, Станислав Черчесов рассчитывает, однозначно», – считает Орлов.

  • Жирков в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил гол, сделал две результативные передачи.
  • Футболист выступает за сборную с прошлого десятилетия.
  • «Зенит» в таблице чемпионата России идет четвертым.

Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Жирков Юрий Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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InterMilLano1908
1571421094
Бреед, Юра конечно топ, но краек которому 38 в сборной это уже утопия
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ВетеR
1571421164
Ключевая фраза- С прошлого десятилетия )), хорошо, что не с прошлого века) Жирков, молодец, не его вина, что нет замены
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giluxa1963
1571423023
в 38 уже пенсионер -бред
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sergan113
1571423447
А для чего такие жервы?
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ZENIT*****
1571430329
Терпения и здоровья Юре,он реально "траглодит",в хорошем смысле этого слова,но ведь уже ,ну почти ,поздно наигрывать ему замену,сейчас у его всё получается .Он боец,и не раз это доказывал.
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Ганнибал Лектор
1571468819
Мальдини в Милане успешно играл на уровне Лиги чемпионов аж до 40 лет. Так что не надо цепляться к возрасту Жиркова. Это не его проблема, что в свои годы он остается лучшим по своей позиции в стране.
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