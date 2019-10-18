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    Тедеско: «Не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. В футбол можно играть 200-ми способами»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, насколько важно для команды наличие габаритного центрального форварда.

    «Это не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Завтра Тедеско дебютирует у руля команды в домашнем матче с «Рубином».

    Источник: Sport24

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    18.10.2019 15:58
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 19 октября 2019, 06:20

      О. Бендер.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2019, 22:31

      Ну так используй свои 200 способов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      ola1a 18 октября 2019, 22:28

      При всем уважении, похоже на оправдание еще до первой официальной игры :О

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 18 октября 2019, 21:00

      Вот это мне нравится, позитивный настрой!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 октября 2019, 20:52

      Ребята! Давайте увидим хотя бы одну игру под его руководством, чтоб было что обсуждать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      tare32 18 октября 2019, 20:26

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 октября 2019, 20:20

      В РПЛ -16 клубов, у каждого есть главный тренер, но, почему-то, всё крутится вокруг Тедеско и Спартака. Выхватывают отдельные фразы из интервью и давай их мусолить. Но больше всего "умиляют" некоторые фанаты Спартака. Команда не сыграла под руководством нового тренера ни одной игры, а у них уже всё плохо, всё не так. Может быть подождём, посмотрим что будет дальше?

      6
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      Рейтинг: +804

      Dizgen 18 октября 2019, 20:11

      твои бы слова да,,,

      1
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк 18 октября 2019, 19:50

      То - ли ещё будет.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 октября 2019, 19:45

      Пока чувак только лапочет хрень всякую

      -1
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