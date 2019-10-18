Тедеско: «Не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. В футбол можно играть 200-ми способами»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, насколько важно для команды наличие габаритного центрального форварда.

«Это не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты», – сказал Тедеско.