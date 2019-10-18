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  • Тедеско: «Не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. В футбол можно играть 200-ми способами»

Тедеско: «Не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. В футбол можно играть 200-ми способами»

18 октября 2019, 15:58
33

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, насколько важно для команды наличие габаритного центрального форварда.

«Это не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Завтра Тедеско дебютирует у руля команды в домашнем матче с «Рубином».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (33)
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amazonaws
1571407352
Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился прогнозом на игру клуба в 13-го туре чемпионата России. ...«Спартаковцы будут биться за нового тренера и честь клуба»???... Штирлиц не знал, что спартаковцы умеют биться. Но он ясно себе представил. Как только спартаковцы начнут "БИТЬСЯ", то это приведёт к очередной отставке Тедеско!!! Инфрмация к размышлению. А надо ли "БИТЬСЯ"??? Ведь на футбольном поле надо ИГРАТЬ и играть по правилам футбола, а не кулачной подворотни. Чтобы биться - большого УМА не надо, а вот чтобы играть и побеждать, вот где ум нужен и мастерство. Очередная, десятая битва игроков Спартака за тренера и за честь клуба привела к очередной отставке тренера, т. е . Кононова. Вопрос на засыпку. Когда игроки Спартака перестанут "БИТЬСЯ" и начнут играть???
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portero
1571408047
всё-таки он инженер, надеемся что грамотный и энергичный.
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derrik2000
1571408190
Теперь главное, чтобы слова Тедеско не расходились с действиями игроков Спартака на поле.
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кошмарик
1571408913
Походу лавры Остапа Бендера не дают Тедеско покоя.. Остап знал 200 способов отъема денег, Тедеско 200 способов играть в футбол.. уникальный тренер, почему только никому не был нужен?
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Я - легенда
1571409486
Кто-то там уже говорил, что играть можно без нападающих. Цорн, что ли? Что типа Ливерпуль играет фактически без форвардов. Пока мы видели, к чему это приводит в Спартаке. А Тедеско большой удачи!
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Aleksey!
1571412751
В любом случае, удачи Тедеско и терпения уже руководству Спартака.
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мы_не_рабы
1571419227
В РПЛ -16 клубов, у каждого есть главный тренер, но, почему-то, всё крутится вокруг Тедеско и Спартака. Выхватывают отдельные фразы из интервью и давай их мусолить. Но больше всего "умиляют" некоторые фанаты Спартака. Команда не сыграла под руководством нового тренера ни одной игры, а у них уже всё плохо, всё не так. Может быть подождём, посмотрим что будет дальше?
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tare32
1571419607
Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com
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maygli
1571421129
Ребята! Давайте увидим хотя бы одну игру под его руководством, чтоб было что обсуждать.
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Пельш 1
1571421633
Вот это мне нравится, позитивный настрой!!!
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