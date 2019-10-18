Тедеско: «Не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. В футбол можно играть 200-ми способами»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, насколько важно для команды наличие габаритного центрального форварда.
«Это не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты», – сказал Тедеско.
- «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
- Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
- «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Завтра Тедеско дебютирует у руля команды в домашнем матче с «Рубином».
Источник: Sport24