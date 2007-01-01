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    РПЛ. «Локомотив» перед игрой с «Ювентусом» всухую победил «Ахмат» и упрочил лидерство

    В 13 туре РПЛ «Локомотив» всухую обыграл «Ахмат». Победный гол у москвичей забил полузащитник Александр Коломейцев. В первом тайме травму получил форвард гостей Лука Джорджевич.

    «Локомотив» с трехочковым отрывом лидирует в таблице. На следующей неделе команда Юрия Семина проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов (Харин, 55), Нижич, Иванов, Глушаков (Швец, 77), Бериша, Роши (Михаляк, 46), Исмаэл, Мбенге.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук (Хеведес, 53), Магкеев, Мариу (Тугарев, 89), Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.

    Предупреждения: Харин, 74; Уциев, 90 – Живоглядов, 40; Куликов, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии20
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      Рейтинг: +3528

      Zubo 1 минуту назад

      ещё тур не закончился, о каком лидерстве речь ? Локомотив разделял первое место ещё с тремя командами , ни одна не может лидерство "упрочить" если три остальные не потеряют очки, а это неизвестно пока не закончился тур

      0
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      Рейтинг: +1316

      KalterJax 3 минуты назад

      Всех с победой! в хорошем настроении летим в Турин)

      1
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      Рейтинг: +205

      Vseok > KalterJax 1 минуту назад

      Главное чтобы Турин настроение не испортил)

      0
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      Рейтинг: +320

      Ловкий Бубен 10 минут назад

      Упрочить можно только если ты лидировал до этого, Локомотив не лидировал, насколько я помню, всмысле лидерство над КСКА ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +205

      Vseok > Ловкий Бубен 7 минут назад

      Ну вообще-то Локомотив был лидером до этого туда,сейчас укрепил свои позиции.Теперь важно чтобы многие конкуренты проиграли)

      1
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      Рейтинг: +530

      Чец 12 минут назад

      Локо с уверенной победой, даже в отсутствии половины основы.

      1
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      Рейтинг: +40

      ЧЕНС 14 минут назад

      КРАСАВЦЫ . ВПЕРЁД ЛОКО !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      alarm 15 минут назад

      у ахмета был шанс отправить хряков в зону вылета, да паровоз помешал!

      1
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      Рейтинг: +112

      Файдаэн_Шаз > alarm 4 минуты назад

      Сами и отправим.

      0
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      Рейтинг: +12622

      slavutiq70 19 минут назад

      С победой Локо!!! Спокойно на классе,,,

      3
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      Рейтинг: +18080

      VVM1964 > slavutiq70 18 минут назад

      Опять же радостно что Ахмат нас не обгонит в этом туре )))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +22492

      zra78 > slavutiq70 17 минут назад

      Хоть и класс по растеряли (травмы)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12622

      slavutiq70 > VVM1964 17 минут назад

      Ждём завтра,,,,,

      1
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      Рейтинг: +18080

      VVM1964 > slavutiq70 16 минут назад

      С нескрываем волнением )))

      0
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      Рейтинг: +12622

      slavutiq70 > VVM1964 14 минут назад

      Да уж ,,,,конечно ждать перемен рано,,,,но может на эмоциях выдадут хороший матч,,,

      0
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      ...
      Рейтинг: +18080

      VVM1964 > slavutiq70 12 минут назад

      + Свой стадион + Рубин сейчас тоже далек от совершенства .

      0
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      Рейтинг: +205

      Vseok 22 минуты назад

      Продолжай путь к чемпионству,родной Локомотив!!!

      4
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      Рейтинг: +1298

      srg38 22 минуты назад

      Только Локо только победа!

      5
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      Рейтинг: +341

      sergan113 22 минуты назад

      С победой паровозы.

      4
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