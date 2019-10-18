РПЛ. «Локомотив» перед игрой с «Ювентусом» всухую победил «Ахмат» и упрочил лидерство

В 13 туре РПЛ «Локомотив» всухую обыграл «Ахмат». Победный гол у москвичей забил полузащитник Александр Коломейцев. В первом тайме травму получил форвард гостей Лука Джорджевич.

«Локомотив» с трехочковым отрывом лидирует в таблице. На следующей неделе команда Юрия Семина проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов (Харин, 55), Нижич, Иванов, Глушаков (Швец, 77), Бериша, Роши (Михаляк, 46), Исмаэл, Мбенге.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук (Хеведес, 53), Магкеев, Мариу (Тугарев, 89), Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.

Предупреждения: Харин, 74; Уциев, 90 – Живоглядов, 40; Куликов, 80.

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