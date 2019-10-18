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РПЛ. «Локомотив» перед игрой с «Ювентусом» всухую победил «Ахмат» и упрочил лидерство

18 октября 2019, 21:25
51

В 13 туре РПЛ «Локомотив» всухую обыграл «Ахмат». Победный гол у москвичей забил полузащитник Александр Коломейцев. В первом тайме травму получил форвард гостей Лука Джорджевич.

«Локомотив» с трехочковым отрывом лидирует в таблице. На следующей неделе команда Юрия Семина проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов (Харин, 55), Нижич, Иванов, Глушаков (Швец, 77), Бериша, Роши (Михаляк, 46), Исмаэл, Мбенге.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук (Хеведес, 53), Магкеев, Мариу (Тугарев, 89), Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.

Предупреждения: Харин, 74; Уциев, 90 – Живоглядов, 40; Куликов, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
Комментарии (51)
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anjaneri
1571423362
Похоже , паравозников дядюшки Сэма уже не остановить...Прут к чемпству, не чуя шпал, прут на реактивной тяге...
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sergan113
1571423385
С победой паровозы.
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Vseok
1571423386
Продолжай путь к чемпионству,родной Локомотив!!!
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srg38
1571423386
Только Локо только победа!
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slavа0508
1571423537
С победой Локо!!! Спокойно на классе,,,
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Чец
1571423976
Локо с уверенной победой, даже в отсутствии половины основы.
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Ловкий Бубен
1571424090
Упрочить можно только если ты лидировал до этого, Локомотив не лидировал, насколько я помню, всмысле лидерство над КСКА ?
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KalterJax
1571424501
Всех с победой! в хорошем настроении летим в Турин)
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Zubo
1571424650
ещё тур не закончился, о каком лидерстве речь ? Локомотив разделял первое место ещё с тремя командами , ни одна не может лидерство "упрочить" если три остальные не потеряют очки, а это неизвестно пока не закончился тур
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zigbert
1571429866
С победой Локо! Большие проблемы с составом не помешали команде.
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