РПЛ. «Локомотив» перед игрой с «Ювентусом» всухую победил «Ахмат» и упрочил лидерство

ещё тур не закончился, о каком лидерстве речь ? Локомотив разделял первое место ещё с тремя командами , ни одна не может лидерство "упрочить" если три остальные не потеряют очки, а это неизвестно пока не закончился тур
В 13 туре РПЛ «Локомотив» всухую обыграл «Ахмат». Победный гол у москвичей забил полузащитник Александр Коломейцев. В первом тайме травму получил форвард гостей Лука Джорджевич.
«Локомотив» с трехочковым отрывом лидирует в таблице. На следующей неделе команда Юрия Семина проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов (Харин, 55), Нижич, Иванов, Глушаков (Швец, 77), Бериша, Роши (Михаляк, 46), Исмаэл, Мбенге.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук (Хеведес, 53), Магкеев, Мариу (Тугарев, 89), Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.
Предупреждения: Харин, 74; Уциев, 90 – Живоглядов, 40; Куликов, 80.