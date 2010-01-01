Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    УЕФА будет разводить сборные России и Косово при жеребьевках

    Сборные России и Косова не сыграют в ближайшие несколько лет. УЕФА решил разводить команды при жеребьевках турниров всех уровней.

    «Отборочные матчи Евро-2021 между женскими сборными России и Косово пройдут на нейтральных полях. Команды России и Косово будут разводить во всех турнирах на всех уровнях», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Россия не признает независимость Косово.
    • Косовары участвуют в турнирах как самостоятельная сборная с 2016 года.
    • Сборная России при жеребьевке группового этапа Евро-2020 будет разведена с Украиной.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:07
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Gaben123 9 секунд назад

      да ладно с нами с сербами бы их не разводили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      PFC CSKA MOSCOW 35 минут назад

      Да всем плевать на них, пусть живут отдельно, раз им так надо, россии и конкретно футболу то что с этого?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      kazak161 39 минут назад

      Скоро разводить страны бесполезно будет, все окрысились друг против друга!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      DMитрий > kazak161 5 минут назад

      Скоро планете Земля придёт пиз..ц и точно никого не придется разводить. Если только Венеру с Марсом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4142

      Lester84 48 минут назад

      Кому-то в России не пох на Косово? Или в Косово кому-то не пох на Россию?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7476

      alex1951 58 минут назад

      Вы меня извините, Уефэшники ,но по моему,Россию то и дело разводят ,да как то все не в 3.14 ...у ,не в красную армию )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1868

      Nerlinger > alex1951 50 минут назад

      Причём изнутри разводят и почёрному!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7476

      alex1951 > Nerlinger 3 минуты назад

      Понимаю вас.....больная тема.....может дедушку Ленина оживить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак, кстати

      56
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +967

      Mirak92 > alarm 29 минут назад

      Косово - Сербия....Крым - Россия

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      alarm 1 час назад

      а у нас конфликт с косово? ну ок)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2403

      InterMilLano1908 > alarm 51 минуту назад

      Ну как бы сербия и все дела?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +280

      alarm > InterMilLano1908 13 минут назад

      не надо врубать учителя, я балканский рубеж смотрел)) но имею в виду, что открытого какого-то трэша, как с хохлами, не наблюдал. дела давно минувших дней.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2082

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Вне политики. Ну-ну.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74073
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru