УЕФА будет разводить сборные России и Косово при жеребьевках

Сборные России и Косова не сыграют в ближайшие несколько лет. УЕФА решил разводить команды при жеребьевках турниров всех уровней.
«Отборочные матчи Евро-2021 между женскими сборными России и Косово пройдут на нейтральных полях. Команды России и Косово будут разводить во всех турнирах на всех уровнях», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- Россия не признает независимость Косово.
- Косовары участвуют в турнирах как самостоятельная сборная с 2016 года.
- Сборная России при жеребьевке группового этапа Евро-2020 будет разведена с Украиной.
Источник: телеграм-канал Василия Конова