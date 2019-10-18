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  • УЕФА будет разводить сборные России и Косово при жеребьевках

УЕФА будет разводить сборные России и Косово при жеребьевках

18 октября 2019, 20:07
27

Сборные России и Косова не сыграют в ближайшие несколько лет. УЕФА решил разводить команды при жеребьевках турниров всех уровней.

«Отборочные матчи Евро-2021 между женскими сборными России и Косово пройдут на нейтральных полях. Команды России и Косово будут разводить во всех турнирах на всех уровнях», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

  • Россия не признает независимость Косово.
  • Косовары участвуют в турнирах как самостоятельная сборная с 2016 года.
  • Сборная России при жеребьевке группового этапа Евро-2020 будет разведена с Украиной.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (27)
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Черкизовский Кот
1571419537
Вне политики. Ну-ну.
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alex1951
1571421245
Вы меня извините, Уефэшники ,но по моему,Россию то и дело разводят ,да как то все не в 3.14 ...у ,не в красную армию )))
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Lester84
1571421819
Кому-то в России не пох на Косово? Или в Косово кому-то не пох на Россию?
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kazak161
1571422377
Скоро разводить страны бесполезно будет, все окрысились друг против друга!
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PFC CSKA MOSCOW
1571422617
Да всем плевать на них, пусть живут отдельно, раз им так надо, россии и конкретно футболу то что с этого?
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Олег1204
1571425333
Какие все толерантные стали) хохлы бомбят Донецк, да пох, они братушки. Косовары вырезали целые деревни сербов, да пох, мыж не звери то какие) Косово Сербия, Крым Россия, а кто против идите жопу целуйте хохлам, косоварам и прочим братушкам
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Иван_Невский
1571427648
надеюсь там чехи выйдут, косые там на третьем пока идут
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VVadic
1571431494
А чего УЕФА такие двуличные? Пора бы уже оформить сборные ДНР и ЛНР!
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Добрый Бобер
1571464403
Что дальше? Разводить Россию со всеми кто не признаёт Крым?
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artydoc
1571466301
Косово -Сербия! Украина - Малороссия - Россия!
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