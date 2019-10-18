УЕФА будет разводить сборные России и Косово при жеребьевках

Сборные России и Косова не сыграют в ближайшие несколько лет. УЕФА решил разводить команды при жеребьевках турниров всех уровней.

«Отборочные матчи Евро-2021 между женскими сборными России и Косово пройдут на нейтральных полях. Команды России и Косово будут разводить во всех турнирах на всех уровнях», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.