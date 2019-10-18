Зарплата Тедеско в «Спартаке» с учетом бонусов – 142 миллиона рублей в год

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров обнародовал зарплату главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Согласно контракту, немец будет зарабатывать 2 миллиона евро в год (более 142 миллионов рублей). Это сумма с учетом бонусов.

Например, это меньше, чем получал в «Зените» Мирча Луческу. «Спартак» в РПЛ сейчас идет на 12 месте.