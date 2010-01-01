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    Зарплата Тедеско в «Спартаке» с учетом бонусов – 142 миллиона рублей в год

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров обнародовал зарплату главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Согласно контракту, немец будет зарабатывать 2 миллиона евро в год (более 142 миллионов рублей). Это сумма с учетом бонусов.

    Например, это меньше, чем получал в «Зените» Мирча Луческу. «Спартак» в РПЛ сейчас идет на 12 месте.

    • Завтра, 19 октября, москвичи сыграют в 13 туре РПЛ с «Рубином».
    • Тедеско занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».
    • Контракт с немцем действует до 2021 года.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14578

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      142... и всё???... ((((((

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      Рейтинг: +3733

      paracetamol 5 минут назад

      ДА ладно, деньги Федуна. А этот тип если немцу не отдаст, так на Запад выведет и купит виллу или Феррари. Что в его руки попало, то пропало!

      0
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      Рейтинг: +277

      dragoon000320 9 минут назад

      бомбардир в своем репертуаре, как про зарплаты пишут, так обязательно переведут бабло в рублевый эквивалент, чтобы у всех забомбило

      0
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      Рейтинг: +1432

      РМЗ 38 минут назад

      ****** . А люди за станками за 20 пашут по 10 часов

      3
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      Рейтинг: +622

      Я - легенда 1 час назад

      Блин, а на Олеже-то экономили, у того примерно 8 в месяц было ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +34585

      MaxRnD 1 час назад

      Как на такие гроши вообще жить-то можно ? Хоть в собес иди ...

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