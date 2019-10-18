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  • Зарплата Тедеско в «Спартаке» с учетом бонусов – 142 миллиона рублей в год

Зарплата Тедеско в «Спартаке» с учетом бонусов – 142 миллиона рублей в год

18 октября 2019, 17:07
18

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров обнародовал зарплату главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Согласно контракту, немец будет зарабатывать 2 миллиона евро в год (более 142 миллионов рублей). Это сумма с учетом бонусов.

Например, это меньше, чем получал в «Зените» Мирча Луческу. «Спартак» в РПЛ сейчас идет на 12 месте.

  • Завтра, 19 октября, москвичи сыграют в 13 туре РПЛ с «Рубином».
  • Тедеско занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».
  • Контракт с немцем действует до 2021 года.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (18)
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MaxRnD
1571407811
Как на такие гроши вообще жить-то можно ? Хоть в собес иди ...
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Я - легенда
1571408012
Блин, а на Олеже-то экономили, у того примерно 8 в месяц было ))
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РМЗ
1571409725
****** . А люди за станками за 20 пашут по 10 часов
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GrizzlyD
1571412275
Нахрен вы мульты пишите, кто ск зарабатывает из них? Чтоб раздуть негатив! Зп по России 20т.р. в месяц!!
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порт
1571414478
Плюс две бензоколонки в аренду на время контракта.
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Фан666
1571417285
Ну бонусы парнише мало светят
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Ссппааррттаакк
1571417539
Почти как у всего Пскова.
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Пельш 1
1571422112
Вот это самая главная новость! Сейчас г-н Егоров жить нормально не сможет!
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Jurabay
1571424977
Я думал у него будет зарплата как у меня 60000 рублей.!
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Иван_Невский
1571427782
2 евро плюс бонусы , если будет получаться, выполнять задачи поставленные.
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