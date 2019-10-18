Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Telegraph: Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

The Telegraph: Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

18 октября 2019, 15:33
15

Агент Джузеппе Пальяра, который является фигурантом дела о коррупции в футболе, заявил, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон причастен к договорному матчу в Лиге чемпионов.

Агент раскрыл конфиденциальную информацию на одной из встреч с журналисткой The Telegraph, которая работала под прикрытием.

Пальяра рассказал о сговоре с Фергюсоном с целью обеспечить нужный результат игры с «Ювентусом». Когда состоялась эта встреча, не указывается.

Агент утверждает, что отблагодарил шотландца золотыми часами «Ролекс» стоимостью 30 тысяч фунтов.

  • Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.
  • За этот период манкунианцы сыграли с «Ювентусом» восемь матчей в ЛЧ – по два в 1996 ,1997, 1999 и 2003 годах.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Ювентус Фергюсон Алекс
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sedoi_Goblin
1571402540
Гонево,сто пончиков! Пытаются пнуть "пенсионного" медведя! А раньше,когда САФ при деле был, рот раскрыть кто мешал? Братья Крэй??
Ответить
dinar7777dinar
1571404849
Ну договорентус кабинетный сериальный чемпион имеет такие грешки . Один раз пнули убогих так ещё ждут .
Ответить
Benifacto
1571405304
Работала под прикрытием))))в горло входило глубоко))и после такой работы он решил рассказать...
Ответить
Derzkiy1
1571413205
Всем уже п о х , что было 100 лет назад ... САФ всегда будет лучшим !!!!
Ответить
Cules2013
1571418082
вот это дичь какое обвинение
Ответить
Lilipyt
1571432719
Я думаю Ферг сам мог купить Пальяре ролексы.
Ответить
Oldtrafford83
1571473041
Ещё наверное Босс попросил бутылочку винишка за пару фунтов)) Цирк,по другому и не назовёшь!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+