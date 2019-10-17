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    The Telegraph: Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

    Агент Джузеппе Пальяра, который является фигурантом дела о коррупции в футболе, заявил, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон причастен к договорному матчу в Лиге чемпионов.

    Агент раскрыл конфиденциальную информацию на одной из встреч с журналисткой The Telegraph, которая работала под прикрытием.

    Пальяра рассказал о сговоре с Фергюсоном с целью обеспечить нужный результат игры с «Ювентусом». Когда состоялась эта встреча, не указывается.

    Агент утверждает, что отблагодарил шотландца золотыми часами «Ролекс» стоимостью 30 тысяч фунтов.

    • Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.
    • За этот период манкунианцы сыграли с «Ювентусом» восемь матчей в ЛЧ – по два в 1996 ,1997, 1999 и 2003 годах.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3561

      dinar7777dinar 1 минуту назад

      Ну договорентус кабинетный сериальный чемпион имеет такие грешки . Один раз пнули убогих так ещё ждут .

      0
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      Рейтинг: +58

      mama1991 32 минуты назад

      Часы за 30 тыс фунтов)))))))) е б н у т ы й а в т о р

      1
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Аристократ Олжик > mama1991 28 минут назад

      Думаю, что в 1996м, золотые часы стоимостью 30 000, был таким же ценным подарком, как сейчас 100 000 биткоинов

      0
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      Рейтинг: +30

      MU 007 > Аристократ Олжик 17 минут назад

      Даже в 96 году у ну него ЗП была больше 30к)

      0
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      Рейтинг: +797

      Sedoi_Goblin 40 минут назад

      Гонево,сто пончиков! Пытаются пнуть "пенсионного" медведя! А раньше,когда САФ при деле был, рот раскрыть кто мешал? Братья Крэй??

      4
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Аристократ Олжик > Sedoi_Goblin 26 минут назад

      Тогда, он был уверен, что им все позволено. А тут зажали всех фигурантов, ежу понятно, что он готов рассказать всю правду, чтобы 5 лет с конфискацией, заменить на пару миллионов с домашним арестом на Сицилии

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