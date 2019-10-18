The Telegraph: Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Агент Джузеппе Пальяра, который является фигурантом дела о коррупции в футболе, заявил, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон причастен к договорному матчу в Лиге чемпионов.

Агент раскрыл конфиденциальную информацию на одной из встреч с журналисткой The Telegraph, которая работала под прикрытием.

Пальяра рассказал о сговоре с Фергюсоном с целью обеспечить нужный результат игры с «Ювентусом». Когда состоялась эта встреча, не указывается.

Агент утверждает, что отблагодарил шотландца золотыми часами «Ролекс» стоимостью 30 тысяч фунтов.