The Telegraph: Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Агент Джузеппе Пальяра, который является фигурантом дела о коррупции в футболе, заявил, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон причастен к договорному матчу в Лиге чемпионов.
Агент раскрыл конфиденциальную информацию на одной из встреч с журналисткой The Telegraph, которая работала под прикрытием.
Пальяра рассказал о сговоре с Фергюсоном с целью обеспечить нужный результат игры с «Ювентусом». Когда состоялась эта встреча, не указывается.
Агент утверждает, что отблагодарил шотландца золотыми часами «Ролекс» стоимостью 30 тысяч фунтов.
- Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.
- За этот период манкунианцы сыграли с «Ювентусом» восемь матчей в ЛЧ – по два в 1996 ,1997, 1999 и 2003 годах.
Источник: The Telegraph