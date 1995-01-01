Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Соболев: «За Шомуродовым особо не слежу. Молодец, что забивает, голы хорошие»

    Нападающий «Крыльев Соболев» Александр Соболев прокомментировал соперничество с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым в гонке бомбардиров РПЛ.

    – За Шомуродовым следите?

    – Особо не слежу. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить – нет. Я себя с ним не сравниваю, может мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.

    – У Ибрагимовича что-то подмечаете? Ждать в ближайших турах гол пяткой?

    – Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.

    – Тогда гол посвятите Ибрагимовичу?

    – Ну конечно! – сказал Соболев.

    • В октябре 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в сборную России.
    • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.
    • Шомуродов забил 10 голов и сделал два ассиста в 12 встречах.

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1680

      Борат 1 час назад

      ты визу-то получил уже английскую?
      готовишься к боксинг-дэй?)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74033
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru