Соболев: «За Шомуродовым особо не слежу. Молодец, что забивает, голы хорошие»

Нападающий «Крыльев Соболев» Александр Соболев прокомментировал соперничество с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым в гонке бомбардиров РПЛ.
– За Шомуродовым следите?
– Особо не слежу. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить – нет. Я себя с ним не сравниваю, может мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.
– У Ибрагимовича что-то подмечаете? Ждать в ближайших турах гол пяткой?
– Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.
– Тогда гол посвятите Ибрагимовичу?
– Ну конечно! – сказал Соболев.
- В октябре 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в сборную России.
- В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.
- Шомуродов забил 10 голов и сделал два ассиста в 12 встречах.
Источник: сайт РПЛ