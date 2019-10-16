Соболев: «За Шомуродовым особо не слежу. Молодец, что забивает, голы хорошие»

Нападающий «Крыльев Соболев» Александр Соболев прокомментировал соперничество с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым в гонке бомбардиров РПЛ.

– За Шомуродовым следите?

– Особо не слежу. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить – нет. Я себя с ним не сравниваю, может мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.

– У Ибрагимовича что-то подмечаете? Ждать в ближайших турах гол пяткой?

– Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.

– Тогда гол посвятите Ибрагимовичу?

– Ну конечно! – сказал Соболев.