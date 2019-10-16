Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев: «За Шомуродовым особо не слежу. Молодец, что забивает, голы хорошие»

Соболев: «За Шомуродовым особо не слежу. Молодец, что забивает, голы хорошие»

16 октября 2019, 13:14
3

Нападающий «Крыльев Соболев» Александр Соболев прокомментировал соперничество с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым в гонке бомбардиров РПЛ.

– За Шомуродовым следите?

– Особо не слежу. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить – нет. Я себя с ним не сравниваю, может мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.

– У Ибрагимовича что-то подмечаете? Ждать в ближайших турах гол пяткой?

– Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.

– Тогда гол посвятите Ибрагимовичу?

– Ну конечно! – сказал Соболев.

  • В октябре 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в сборную России.
  • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.
  • Шомуродов забил 10 голов и сделал два ассиста в 12 встречах.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов Соболев Александр Шомуродов Эльдор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rey-25
1571237626
У меня есть подозрение Хочется конечно ошибаться Парень и правда талантливый Но чем то он мне напоминает легенду ювентуса,Сапогова)
Ответить
klim2m
1571299833
Ну конечно не следишь)))))))
Ответить
zigbert
1571321289
Трудно угадать будущее игрока но у Соболева есть талант.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+