Агент Шомуродова: «Эльдор летел через Москву, хотел доплатить 28 тысяч за бизнес-класс. Его спросили: «У вас что, деньги есть?»

Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, рассказал о том, что футболиста не везде узнают в лицо.

«Были матчи сборной, Шомуродов летел через Москву. У Эльдора спина болела, а ему в сборной взяли билет в эконом. Он хотел поменять, чтобы бизнесом полететь. И спросил, сколько надо доплатить. Ему говорят: 28 тысяч. И уточняют: «А у вас что, деньги есть?».

Да, Москва вот такая жесткая. Другое дело в Ростове: там и пяти минут не проходит без селфи или автографа», – сказал Муминов.

Муминов также рассказал, что летом Шомуродов может перейти в клуб из топовой лиги.