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  • Агент Шомуродова: «Эльдор летел через Москву, хотел доплатить 28 тысяч за бизнес-класс. Его спросили: «У вас что, деньги есть?»

Агент Шомуродова: «Эльдор летел через Москву, хотел доплатить 28 тысяч за бизнес-класс. Его спросили: «У вас что, деньги есть?»

16 октября 2019, 12:41
8

Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, рассказал о том, что футболиста не везде узнают в лицо.

«Были матчи сборной, Шомуродов летел через Москву. У Эльдора спина болела, а ему в сборной взяли билет в эконом. Он хотел поменять, чтобы бизнесом полететь. И спросил, сколько надо доплатить. Ему говорят: 28 тысяч. И уточняют: «А у вас что, деньги есть?».

Да, Москва вот такая жесткая. Другое дело в Ростове: там и пяти минут не проходит без селфи или автографа», – сказал Муминов.

Муминов также рассказал, что летом Шомуродов может перейти в клуб из топовой лиги.

  • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
  • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Узбекистан Шомуродов Эльдор
Комментарии (8)
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TOL47
1571220916
Для агента звёздный час....
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MaxRnD
1571221006
Редакторы где-то надыбали интервью Эльдора и теперь из каждого абзаца сделают отдельную новость. По идее ещё пара штук про Шомуродова должны появиться ..))
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D7
1571224363
Узбеки дешевки могли своему лучшему футболисту взять бизнес
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Я - легенда
1571234853
Ну, конечно: смотрят - узбек. Подумали, гастарбайтер летит, строитель или дворник. Какое у него бабло? ))
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zigbert
1571321037
Не узнали.
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