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    Агент Шомуродова: «Эльдор летел через Москву, хотел доплатить 28 тысяч за бизнес-класс. Его спросили: «У вас что, деньги есть?»

    Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, рассказал о том, что футболиста не везде узнают в лицо.

    «Были матчи сборной, Шомуродов летел через Москву. У Эльдора спина болела, а ему в сборной взяли билет в эконом. Он хотел поменять, чтобы бизнесом полететь. И спросил, сколько надо доплатить. Ему говорят: 28 тысяч. И уточняют: «А у вас что, деньги есть?».

    Да, Москва вот такая жесткая. Другое дело в Ростове: там и пяти минут не проходит без селфи или автографа», – сказал Муминов.

    Муминов также рассказал, что летом Шомуродов может перейти в клуб из топовой лиги.

    • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
    • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3168

      TOL47 31 секунду назад

      Для агента звёздный час....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1755

      Порванный хрюкан 2 минуты назад

      Эльдор:
      - Нет
      Кассир:
      - А если найду ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1675

      Борат 19 минут назад

      в москве каждый второй похож на шомуродова)))
      такая вот она, наша столица - масквабад сити))))

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