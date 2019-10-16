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  • Агент Шомуродова: «Штутгарт» предлагал 10 миллионов, ЦСКА делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе»

Агент Шомуродова: «Штутгарт» предлагал 10 миллионов, ЦСКА делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе»

16 октября 2019, 11:18
18

Кахор Муминов, агент нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, рассказал, возможен ли уход его клиента из донского клуба, и когда это может произойти.

«При переходе в «Ростов» на Transfermarkt указана цена 750 тысяч евро. Это не верно: «Ростов» заплатил за него в разы меньше. Сейчас он лучший бомбардир, недавно продлил контракт, поэтому на сегодня оценка должна быть другой. А вообще цена игрока – это столько, сколько за него предлагают.

«Штутгарт» предлагал в районе 10 миллионов евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за «Ростовом». Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами. Но вижу, что «Ростову» будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна.

Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Эльдором и его семьей. Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с «Ростовом», когда подписывали Шомуродова», – сказал агент.

  • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
  • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Штутгарт ЦСКА Шомуродов Эльдор
Комментарии (18)
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serppion
1571215211
Правильно будет не Кахор, а Кагор!
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TOL47
1571215219
Доживем до лета, тут конечно не факт что в другой команде игра пойдет.
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Рубинище
1571219391
Вот зачем это Ростову? и как можно бросить команду на пол пути. тем более в следующем году евро кубки. Агент личку такими вью набивает?
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den161
1571221190
летом уходить не логично... скорее всего будут ЕК, тьфу тьфу тьфу....
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Томик
1571223574
Короче, как я и предполагал, Шомуродов будет продан раньше Чалова. Да и стоить он должен больше. Потому что он - нападающий, а Чалов "наконец-то забил пенальти".
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Zhake70
1571223851
Хороший игрок,удачи ему.Лишь бы не потеряться.
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a-rakhmatov
1571225716
Надо доиграть сезон и вывести Ростов в лидеры чемпионата, тогда и стоимость Эльдора повысится...)))
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klim2m
1571229865
Послушает Георгича еще больше в цене подрастет а нет- тогда хрен его знает))
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MaxRnD
1571241137
Эльдор сам может бы ещё и не дёргался и спокойно доиграл до конца чемпионата, а этот падальщик (агент) видать на волне успехов своего подопечного почуял запах возможной наживы и теперь развил бурную деятельность ... А ну-ка парень из богом забытого кишлака, а тут на горизонте Европа и большие бабки, вот у Юриста из узбекских е.б.еней крышу-то теперь преждевременно и срывает от предвкушения ... Сам-то футбол, как процесс, этого деятеля (агента) вообще вряд ли интересует.., максимум он ему интересен как удачная сделка, а дальше хоть трава не расти
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paracetamol
1571242322
Пусть в Ростове остается, иначе кто в еврокубках будет играть?
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