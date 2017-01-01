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    Агент Шомуродова: «Штутгарт» предлагал 10 миллионов, ЦСКА делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе»

    Кахор Муминов, агент нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, рассказал, возможен ли уход его клиента из донского клуба, и когда это может произойти.

    «При переходе в «Ростов» на Transfermarkt указана цена 750 тысяч евро. Это не верно: «Ростов» заплатил за него в разы меньше. Сейчас он лучший бомбардир, недавно продлил контракт, поэтому на сегодня оценка должна быть другой. А вообще цена игрока – это столько, сколько за него предлагают.

    «Штутгарт» предлагал в районе 10 миллионов евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за «Ростовом». Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами. Но вижу, что «Ростову» будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна.

    Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Эльдором и его семьей. Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с «Ростовом», когда подписывали Шомуродова», – сказал агент.

    • Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года.
    • В текущем сезоне 24-летний форвард забил 10 голов и сделал два ассиста в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1010

      Genz 7 минут назад

      Лч с Ростовом или с Челси- шомуродов сыграет. Абрамович положил руку на игрока

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3066

      Рубинище 25 минут назад

      Вот зачем это Ростову? и как можно бросить команду на пол пути. тем более в следующем году евро кубки. Агент личку такими вью набивает?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1675

      Борат 29 минут назад

      даже узбек уедет в европу быстрее всяких чаловых и мурунчуков)))
      бугагаггаа!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6768

      ivanthebest 57 минут назад

      По нынешним ценникам, продать меньше чем за 20 лямов будет сущим раздолбайством.

      0
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      Рейтинг: +3168

      TOL47 1 час назад

      Доживем до лета, тут конечно не факт что в другой команде игра пойдет.

      1
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      Рейтинг: +2808

      serppion 1 час назад

      Правильно будет не Кахор, а Кагор!

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