Агент Шомуродова: «Штутгарт» предлагал 10 миллионов, ЦСКА делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе»

Кахор Муминов, агент нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, рассказал, возможен ли уход его клиента из донского клуба, и когда это может произойти.

«При переходе в «Ростов» на Transfermarkt указана цена 750 тысяч евро. Это не верно: «Ростов» заплатил за него в разы меньше. Сейчас он лучший бомбардир, недавно продлил контракт, поэтому на сегодня оценка должна быть другой. А вообще цена игрока – это столько, сколько за него предлагают.

«Штутгарт» предлагал в районе 10 миллионов евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за «Ростовом». Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами. Но вижу, что «Ростову» будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна.

Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Эльдором и его семьей. Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с «Ростовом», когда подписывали Шомуродова», – сказал агент.