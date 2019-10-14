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  • Геркус: «Тедеско считали вундеркиндом, но с непростым характером. Хеведес не смог с ним ужиться»

Геркус: «Тедеско считали вундеркиндом, но с непростым характером. Хеведес не смог с ним ужиться»

14 октября 2019, 14:50
21

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал грядущее назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

«Мне сложно сказать, каким будет «Спартак» при Тедеско, потому что адаптация иностранных тренеров проходит по-разному. Кому-то удается достигать результатов, кому-то — нет. Сейчас у нас мало иностранных тренеров. Тедеско – молодой, очень амбициозный. Когда он учился, его считали очень перспективным, вундеркиндом. Но с непростым характером. Бенедикт Хеведес не смог с ним ужиться в одной команде, поэтому ушел в «Локомотив».

Я подробности оставлю. Так получилось, что Бенедикт вынужден был покинуть «Шальке», уйти в «Ювентус», потом искал варианты и нашел «Локомотив». Это известная история.

Тедеско показал хорошие результаты в Бундеслиге, попал в Лигу чемпионов, что очень сложно сделать в Германии. Но понять, было ли это разово или будет тенденция, еще трудно. Все-таки в следующем сезоне он провалился. Возможно, из-за изменений в команде, но когда плохие результаты, вина на тренере тоже лежит.

В Лиге чемпионов «Шальке» сыграли неплохо, мы были в одной группе. Несмотря на неяркий футбол, команда сыграла с «Локомотивом» удачно, вышла в плей-офф. Правда, там «Ман Сити» ее уничтожил, но это «Манчестер Сити» — он многих может уничтожить.

Я желаю ему успехов. Это новое веяние в нашей жизни: молодой европейский тренер, новатор. Но «Спартак» — непростой клуб с огромной армией очень активных болельщиков. Давление и внимание к нему будет колоссальным, это будет опыт, который отличается от «Шальке».

В ближайшие месяцы увидим, насколько ему удастся с этим справиться. Только призываю не торопиться с выводами и смотреть на результаты его работы весной. Все-таки он приехал в уже готовую команду, которая уже сложилась со старым тренером. Так что тактические новинки будут видны только после зимних сборов.

Не соглашусь, что Россия не Европа. «Спартак» — большой клуб, очень престижен в Европе, так что это престижное назначение. Полгода без работы ничего не значит. В Германии огромный переизбыток тренеров. Многие работают в других странах, в том числе в Эмиратах и в Китае.

Для Тедеско назначение в «Спартак» — это движение по горизонтали. «Шальке» при всех своих амбициях — клуб, который не претендует на победу в Бундеслиге. «Спартак» при его проблемах — всегда претендует на успех в чемпионате России.

В целом для молодого тренера — нормальный опыт поработать за рубежом. Для него это шаг вперед, он будет работать вне зоны комфорта. Все великие тренеры работали в трех-четырех лигах. И я бы не стал занижать наш чемпионат. Это большой вызов для Тедеско», — цитирует Геркуса «Рейтинг букмекеров».

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Спартак Шальке-04 Хеведес Бенедикт Тедеско Доменико Геркус Илья
Комментарии (21)
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piligrim1986
1571055675
просто хеведес - посредственность))))
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ruslanzap
1571055920
Пустой тренер, который никто! Для Спартака ноль!
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johnny983
1571057836
Адекватный комментарий. Спасибо.
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Диктор
1571058047
Жизнь покажет ху из вис.
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Alex-96
1571058678
Если задачу с "попадания в еврокубки" сменили на "не вылететь", думаю Тедеску справится. А выгонит его фидун в следующем сезоне , когда при задаче "чемпионство", команда будет болтаться после 10 туров на 8-10 местах.
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DOCTOR PENALTY
1571059166
Очень оптимистичное интервью. Между строками ясно просматриваются буквы: Ф Н Л !!! Надежда только на Хеведеса, что встретит где-нибудь в Москве на днях и твёрдо "посоветует" этому молодому дарованию срочно вернуться обратно. *****
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3a zenit
1571060285
кроме пуделя вам никто не поможет и это факт.
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Томик
1571062514
"С непростым характером"? Это то, что нужно. Для начала выстроить всех и прописать каждому леща. Перед знакомством прямо. А Ананидзе развернуть и пинка под зад. Потом можно начинать знакомство с командой.
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paracetamol
1571064905
Может этот вундеркиндом с непростым характером Федуна сожрет?
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Сенситив
1571071202
...не смог с ним ужиться... намёк весьма прозрачный, ну, вроде бы совместный брак, от немчуришки ентова, голубизною веет, как-то так...))
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