Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Геркус: «Тедеско считали вундеркиндом, но с непростым характером. Хеведес не смог с ним ужиться»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал грядущее назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

    «Мне сложно сказать, каким будет «Спартак» при Тедеско, потому что адаптация иностранных тренеров проходит по-разному. Кому-то удается достигать результатов, кому-то — нет. Сейчас у нас мало иностранных тренеров. Тедеско – молодой, очень амбициозный. Когда он учился, его считали очень перспективным, вундеркиндом. Но с непростым характером. Бенедикт Хеведес не смог с ним ужиться в одной команде, поэтому ушел в «Локомотив».

    Я подробности оставлю. Так получилось, что Бенедикт вынужден был покинуть «Шальке», уйти в «Ювентус», потом искал варианты и нашел «Локомотив». Это известная история.

    Тедеско показал хорошие результаты в Бундеслиге, попал в Лигу чемпионов, что очень сложно сделать в Германии. Но понять, было ли это разово или будет тенденция, еще трудно. Все-таки в следующем сезоне он провалился. Возможно, из-за изменений в команде, но когда плохие результаты, вина на тренере тоже лежит.

    В Лиге чемпионов «Шальке» сыграли неплохо, мы были в одной группе. Несмотря на неяркий футбол, команда сыграла с «Локомотивом» удачно, вышла в плей-офф. Правда, там «Ман Сити» ее уничтожил, но это «Манчестер Сити» — он многих может уничтожить.

    Я желаю ему успехов. Это новое веяние в нашей жизни: молодой европейский тренер, новатор. Но «Спартак» — непростой клуб с огромной армией очень активных болельщиков. Давление и внимание к нему будет колоссальным, это будет опыт, который отличается от «Шальке».

    В ближайшие месяцы увидим, насколько ему удастся с этим справиться. Только призываю не торопиться с выводами и смотреть на результаты его работы весной. Все-таки он приехал в уже готовую команду, которая уже сложилась со старым тренером. Так что тактические новинки будут видны только после зимних сборов.

    Не соглашусь, что Россия не Европа. «Спартак» — большой клуб, очень престижен в Европе, так что это престижное назначение. Полгода без работы ничего не значит. В Германии огромный переизбыток тренеров. Многие работают в других странах, в том числе в Эмиратах и в Китае.

    Для Тедеско назначение в «Спартак» — это движение по горизонтали. «Шальке» при всех своих амбициях — клуб, который не претендует на победу в Бундеслиге. «Спартак» при его проблемах — всегда претендует на успех в чемпионате России.

    В целом для молодого тренера — нормальный опыт поработать за рубежом. Для него это шаг вперед, он будет работать вне зоны комфорта. Все великие тренеры работали в трех-четырех лигах. И я бы не стал занижать наш чемпионат. Это большой вызов для Тедеско», — цитирует Геркуса «Рейтинг букмекеров».

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ruslanzap 5 минут назад

      Пустой тренер, который никто! Для Спартака ноль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6137

      piligrim1986 9 минут назад

      просто хеведес - посредственность))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru