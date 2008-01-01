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    У Хeведеса возник мышечный спазм, но он уже тренируется в общей группе

    Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья защитника Бенедикта Хeведеса.

    «Во время матча с «Арсеналом» у Хeведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с молодeжкой, но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений», – сказал Брейдо.

    • 31-летний Хеведес в текущем сезоне сыграл 11 матчей в составе «Локомотива».
    • Следующий соперник московской команды – «Ахмат». Игра пройдет 18 октября в Грозном.

    Источник: «Чемпионат»

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