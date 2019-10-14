У Хeведеса возник мышечный спазм, но он уже тренируется в общей группе

Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья защитника Бенедикта Хeведеса.

«Во время матча с «Арсеналом» у Хeведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с молодeжкой, но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений», – сказал Брейдо.