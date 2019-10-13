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  • Сборная России перед игрой с Кипром провела разминку в отеле

Сборная России перед игрой с Кипром провела разминку в отеле

13 октября 2019, 12:58
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В 19:00 по Москве начнется матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. За несколько часов до игры россияне провели разминку в отеле.

Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес. У него травма, игрок пропускал одну из тренировок перед игрой.

  • Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
  • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: телеграм-канал Василий Конова
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия
Комментарии (3)
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Fraig
1570961766
Почему киприоты вторые??? Эй, бомбардир,ау...
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Serjoga
1570966791
Как Кудряшов тренируется, так и сыграет! Классная тренировка!
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