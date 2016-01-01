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    Сборная России перед игрой с Кипром провела разминку в отеле

    В 19:00 по Москве начнется матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. За несколько часов до игры россияне провели разминку в отеле.

    Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес. У него травма, игрок пропускал одну из тренировок перед игрой.

    • Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
    • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

    Источник: телеграм-канал Василий Конова

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7914

      Serjoga 16 минут назад

      Как Кудряшов тренируется, так и сыграет! Классная тренировка!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      russkiisergei 23 минуты назад

      АЗМУН где??? скоТИНА волнуется наверное там на матче

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Fraig 1 час назад

      Почему киприоты вторые??? Эй, бомбардир,ау...

      5
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