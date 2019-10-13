Сборная России перед игрой с Кипром провела разминку в отеле

В 19:00 по Москве начнется матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. За несколько часов до игры россияне провели разминку в отеле.

Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес. У него травма, игрок пропускал одну из тренировок перед игрой.