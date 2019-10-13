Сборная России перед игрой с Кипром провела разминку в отеле

В 19:00 по Москве начнется матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. За несколько часов до игры россияне провели разминку в отеле.
Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес. У него травма, игрок пропускал одну из тренировок перед игрой.
- Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
- После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
- Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: телеграм-канал Василий Конова