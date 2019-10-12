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«Спорт-Экспресс»: Фернандес не сыграет с Кипром

12 октября 2019, 22:29
5

Защитник сборной России Марио Фернандес не сможет принять участие в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Кипра. Представитель ЦСКА пропускал одну из тренировок перед игрой.

Решение, кто сыграет на позиции Фернандеса, тренерский штаб примет утром в день игры. Встреча состоится завтра, 13 октября.

  • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
  • Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
  • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 ЦСКА Россия Кипр Фернандес Марио
Комментарии (5)
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GM
1570915101
>>>После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Два вторых места в группе с разным количеством очков? Или еще вторые места есть? ;)
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Brabus71
1570936344
Караваева хоть посмотрим...
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батог
1570944764
Бог услышал мольбы коней !
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