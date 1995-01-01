Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Спорт-Экспресс»: Фернандес не сыграет с Кипром

    Защитник сборной России Марио Фернандес не сможет принять участие в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Кипра. Представитель ЦСКА пропускал одну из тренировок перед игрой.

    Решение, кто сыграет на позиции Фернандеса, тренерский штаб примет утром в день игры. Встреча состоится завтра, 13 октября.

    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
    • Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
    • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73976
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru