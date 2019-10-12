«Спорт-Экспресс»: Фернандес не сыграет с Кипром

Защитник сборной России Марио Фернандес не сможет принять участие в матче восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Кипра. Представитель ЦСКА пропускал одну из тренировок перед игрой.
Решение, кто сыграет на позиции Фернандеса, тренерский штаб примет утром в день игры. Встреча состоится завтра, 13 октября.
- Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
- Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
- После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
Источник: «Спорт-Экспресс»