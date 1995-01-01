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    Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром

    Сборная России в эти минуты проводит тренировку в Ларнаке перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

    По информации источника, тренировочное занятие российской национальной команды пропускают защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов. Оба игрока остались в отеле, где под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры. Они занимаются по индивидуальной программе.

    • Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
    • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +930

      Киркинитидец 1 час назад

      кипр! а это где?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6854

      Вомбат > Киркинитидец 23 минуты назад

      А это там, откуда в Москву лет восемь-десять назад приехала команда, обыгравшая Локомотив 4:1 в квалификации кубка УЕФА. А другая команда оттуда примерно в то же время играла в четвертьфинале ЛЧ, перед этим выиграв группу с Зенитом, Шахтером и Порту.

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