Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром

Сборная России в эти минуты проводит тренировку в Ларнаке перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

По информации источника, тренировочное занятие российской национальной команды пропускают защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов. Оба игрока остались в отеле, где под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры. Они занимаются по индивидуальной программе.