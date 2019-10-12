Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром

Сборная России в эти минуты проводит тренировку в Ларнаке перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
По информации источника, тренировочное занятие российской национальной команды пропускают защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов. Оба игрока остались в отеле, где под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры. Они занимаются по индивидуальной программе.
- Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
- Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
- После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).
Источник: «Чемпионат»