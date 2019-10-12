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  • Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром

Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром

12 октября 2019, 12:31
7

Сборная России в эти минуты проводит тренировку в Ларнаке перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

По информации источника, тренировочное занятие российской национальной команды пропускают защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов. Оба игрока остались в отеле, где под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры. Они занимаются по индивидуальной программе.

  • Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
  • Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.
  • После семи туров в активе россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10). Лидером группы является Бельгия (21).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия ЦСКА Локомотив Фернандес Марио Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
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vladimir-7
1570877586
Д.Баринову и М.Фернандесу нужно дать отдохнуть, а дать поиграть другим игрокам и проверить их в действии, кроме этого и других игроков использовать в играх, а не возить их смотреть футбол со скамейки запасных.
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river31
1570978158
И тут тоже самое:"...россиян, идущих на втором месте в группе I, 18 очков. Киприоты – вторые (10)" Исправьте уже...
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