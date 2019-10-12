Карпов: «В ближайшее время нового тренера у «Динамо» не будет. Клуб рассчитывает на Новикова как минимум до зимы»

Ранее была информация, что «Динамо» может возглавить Мирча Луческу или Рашид Рахимов. По сведениям журналиста «БИЗНЕС Online» Ивана Карпова, москвичи рассчитывают на нынешнего и.о. главного тренера Кирилла Новикова.
«В ближайшее время нового главного тренера у «Динамо» не будет. Исполняющему его обязанности Кириллу Новикову руководство выразило доверие и рассчитывает на него, как минимум, до зимы», – написал Карпов в телеграме.
- По стоимости состава москвичи находятся среди первых восьми клубов чемпионата России.
- Ближайший матч с «Краснодаром» состоится 20 октября в Москве.
- Совет директоров «Динамо» вчера, 11 октября, утвердил две отставки.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.