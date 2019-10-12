Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпов: «В ближайшее время нового тренера у «Динамо» не будет. Клуб рассчитывает на Новикова как минимум до зимы»

Карпов: «В ближайшее время нового тренера у «Динамо» не будет. Клуб рассчитывает на Новикова как минимум до зимы»

12 октября 2019, 21:15
5

Ранее была информация, что «Динамо» может возглавить Мирча Луческу или Рашид Рахимов. По сведениям журналиста «БИЗНЕС Online» Ивана Карпова, москвичи рассчитывают на нынешнего и.о. главного тренера Кирилла Новикова.

«В ближайшее время нового главного тренера у «Динамо» не будет. Исполняющему его обязанности Кириллу Новикову руководство выразило доверие и рассчитывает на него, как минимум, до зимы», – написал Карпов в телеграме.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1570906431
Похоже к зимнему перерыву Динамо будет одной ногой в ФНЛ
Ответить
Мудакам
1570989587
а я читал какая-то команда подписывает Карпа. Это его ?
Ответить
Суворов_лучший
1570990738
Кирилл, не подведи батю!!!
Ответить
fedser
1571038831
20-го будет ясно, изменилось что-то или нет, в не зависимости от результата
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+