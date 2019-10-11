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  • Совет директоров «Динамо» утвердил отставки Хохлова и заместителя директора Орещука

Совет директоров «Динамо» утвердил отставки Хохлова и заместителя директора Орещука

11 октября 2019, 18:15
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Состоялось заседание совета директоров «Динамо». В частности, на нем утвердили две отставки.

«Были утверждены две отставки – тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым и заместителя Генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука, которые последовали одновременно после поражения в матче 12-го тура РПЛ против ФК «Оренбург». Усиление спортивного направления является на данный момент одной из ключевых оперативных задач», – сказано в официальном релизе клуба.

  • «Динамо» идет в зоне вылета РПЛ.
  • По стоимости состава москвичи находятся среди первых восьми клубов чемпионата России.
  • Ближайшие соперник «Динамо» – «Краснодар».

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (1)
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Сенситив
1570817538
менты чуточек разогнали в руководстве шлак, жаль, некому решать оперативные задачи, как-то так...))
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