Совет директоров «Динамо» утвердил отставки Хохлова и заместителя директора Орещука

Состоялось заседание совета директоров «Динамо». В частности, на нем утвердили две отставки.

«Были утверждены две отставки – тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым и заместителя Генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука, которые последовали одновременно после поражения в матче 12-го тура РПЛ против ФК «Оренбург». Усиление спортивного направления является на данный момент одной из ключевых оперативных задач», – сказано в официальном релизе клуба.