Совет директоров «Динамо» утвердил отставки Хохлова и заместителя директора Орещука

Состоялось заседание совета директоров «Динамо». В частности, на нем утвердили две отставки.
«Были утверждены две отставки – тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым и заместителя Генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука, которые последовали одновременно после поражения в матче 12-го тура РПЛ против ФК «Оренбург». Усиление спортивного направления является на данный момент одной из ключевых оперативных задач», – сказано в официальном релизе клуба.
- «Динамо» идет в зоне вылета РПЛ.
- По стоимости состава москвичи находятся среди первых восьми клубов чемпионата России.
- Ближайшие соперник «Динамо» – «Краснодар».
Источник: официальный сайт «Динамо»