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Карп летом вел переговоры с «Зенитом»

12 октября 2019, 18:10
5

Аркадий Запорожану, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа, рассказал о летних переговорах по переходу в «Зенит».

«Сейчас на нас никто из «Зенита» не выходил. Но мы вели переговоры летом. Семак — тренер, при котором Кэтэлин пришел в «Уфу», поэтому они следят за ним», – заявил Запорожану.

  • Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил за Карпа 3 млн евро.
  • Карп стал игроком «Уфы» зимой 2017 года, перейдя из румынского «Вииторула» на правах свободного агента.
  • В этом сезоне Карп сыграл в 12 матчах РПЛ и забил один гол.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Карп Кэтэлин
Комментарии (5)
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PNZ1985
1570896546
Плохо летом карп клевал плохо
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ufos73
1570897031
Чувствую, что Семак сам скоро в Уфу отправится, так что зря он переманивает игроков )))
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Фан666
1570897393
Карп это как молло из самары
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ALEX TARAN
1570898516
Редкосная идиотская статейка... Ну и что,что вёл? Это же надо каким быть редкосным раком,чтобы такое написать...)))
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paracetamol
1570971737
Нахр Зениту карп, нужна щука или акула!
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