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    Карп летом вел переговоры с «Зенитом»

    Аркадий Запорожану, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа, рассказал о летних переговорах по переходу в «Зенит».

    «Сейчас на нас никто из «Зенита» не выходил. Но мы вели переговоры летом. Семак — тренер, при котором Кэтэлин пришел в «Уфу», поэтому они следят за ним», – заявил Запорожану.

    • Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил за Карпа 3 млн евро.
    • Карп стал игроком «Уфы» зимой 2017 года, перейдя из румынского «Вииторула» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне Карп сыграл в 12 матчах РПЛ и забил один гол.

    Источник: Sport24

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    12.10.2019 18:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18046

      paracetamol 13 октября 2019, 16:02

      Нахр Зениту карп, нужна щука или акула!

      0
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      Рейтинг: +470

      ALEX TARAN 12 октября 2019, 19:41

      Редкосная идиотская статейка... Ну и что,что вёл? Это же надо каким быть редкосным раком,чтобы такое написать...)))

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2019, 19:23

      Карп это как молло из самары

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 октября 2019, 19:17

      Чувствую, что Семак сам скоро в Уфу отправится, так что зря он переманивает игроков )))

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 октября 2019, 19:09

      Плохо летом карп клевал плохо

      2
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