Карп летом вел переговоры с «Зенитом»

Аркадий Запорожану, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа, рассказал о летних переговорах по переходу в «Зенит».
«Сейчас на нас никто из «Зенита» не выходил. Но мы вели переговоры летом. Семак — тренер, при котором Кэтэлин пришел в «Уфу», поэтому они следят за ним», – заявил Запорожану.
- Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил за Карпа 3 млн евро.
- Карп стал игроком «Уфы» зимой 2017 года, перейдя из румынского «Вииторула» на правах свободного агента.
- В этом сезоне Карп сыграл в 12 матчах РПЛ и забил один гол.
Источник: Sport24