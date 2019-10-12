Карп летом вел переговоры с «Зенитом»

Аркадий Запорожану, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Кэтэлина Карпа, рассказал о летних переговорах по переходу в «Зенит».

«Сейчас на нас никто из «Зенита» не выходил. Но мы вели переговоры летом. Семак — тренер, при котором Кэтэлин пришел в «Уфу», поэтому они следят за ним», – заявил Запорожану.