Prosport.ro: «Зенит» предлагает 3 миллиона евро за полузащитника «Уфы» Карпа»

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп может перейти в «Зенит».

По информации источника, приобретением 25-летнего румынского хавбека «Зенит» хочет заменить выбывшего на длительный срок защитника Эмануэля Мамману. Руководство петербургского клуба готово заплатить за Карпа, который может играть в центре защиты, до 3 млн евро.