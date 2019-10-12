Prosport.ro: «Зенит» предлагает 3 миллиона евро за полузащитника «Уфы» Карпа»

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп может перейти в «Зенит».
По информации источника, приобретением 25-летнего румынского хавбека «Зенит» хочет заменить выбывшего на длительный срок защитника Эмануэля Мамману. Руководство петербургского клуба готово заплатить за Карпа, который может играть в центре защиты, до 3 млн евро.
- Карп стал игроком «Уфы» зимой 2017 года, перейдя из румынского «Вииторула» на правах свободного агента.
- В этом сезоне Карп сыграл в 12 матчах РПЛ и забил один гол.
- Ранее у Мамманы был выявлен частичный разрыв крестообразной связки колена.
Источник: Prosport.ro
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