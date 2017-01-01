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    Prosport.ro: «Зенит» предлагает 3 миллиона евро за полузащитника «Уфы» Карпа»

    Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп может перейти в «Зенит».

    По информации источника, приобретением 25-летнего румынского хавбека «Зенит» хочет заменить выбывшего на длительный срок защитника Эмануэля Мамману. Руководство петербургского клуба готово заплатить за Карпа, который может играть в центре защиты, до 3 млн евро.

    • Карп стал игроком «Уфы» зимой 2017 года, перейдя из румынского «Вииторула» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне Карп сыграл в 12 матчах РПЛ и забил один гол.
    • Ранее у Мамманы был выявлен частичный разрыв крестообразной связки колена.

    Источник: Prosport.ro

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7884

      Serjoga 4 минуты назад

      В России трансферное окно открылось? Или началась рекламная пиар-компания?

      0
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      Рейтинг: +466

      латунный 34 минуты назад

      как *за ип ал***** этот зенит .да подарите ему первое место.они скупают всех играков портят им карьеры а потом создают однодневные клубы сочи и сгоняют туда как в концлагерь.сколько будет длится этот беспредел .деньги то народные

      1
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      Рейтинг: +1626

      Kollljan 1 час назад

      Да фуфло всё это. Какой Карп? Агентские вбросы.

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      Рейтинг: -18121

      пьяныйхоровод > Kollljan 36 минут назад

      По Чистякову видимо инфа - фуфлом очередным вышла , решили эту парашу опубликовать . Их прёт , понимаешь когда в сторону Зенита гавканье местной публики раздаётся . Вот и стараются .

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      Рейтинг: +7599

      parevg 1 час назад

      А что, в дубле вообще никого на эту позицию нет???
      Про Зенит-2 и Сочи а вообще молчу.

      2
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      Рейтинг: +216

      alarm > parevg 1 час назад

      даже у хряков 4 центральных, а у нас всего 3, и один из них Иванович в солидном возрасте. ЛЧ+ЧР+КР. маловато, согласись.

      0
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      Рейтинг: +7599

      parevg > alarm 1 час назад

      Да, согласен. НО, мой вопрос о другом - молодежка, дубль, Зенит-2, игроки в аренде в Сочи, Краневитер наконец, неужели все настолько плохи, что их даже не рассматривают как вариант если и не игроков основы, то хотя бы затыкания дыры.

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      Рейтинг: +7884

      Serjoga > alarm 3 минуты назад

      А зачем тогда в Сочи сбагрили Мевлю?

      0
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      Рейтинг: +1360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Создание ещё одного фарм-клуба ?

      2
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      Рейтинг: +506

      xrrrx 1 час назад

      ну это уже даже не смешно

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