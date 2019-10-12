Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Prosport.ro: «Зенит» предлагает 3 миллиона евро за полузащитника «Уфы» Карпа»

Prosport.ro: «Зенит» предлагает 3 миллиона евро за полузащитника «Уфы» Карпа»

12 октября 2019, 17:08
14

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп может перейти в «Зенит».

По информации источника, приобретением 25-летнего румынского хавбека «Зенит» хочет заменить выбывшего на длительный срок защитника Эмануэля Мамману. Руководство петербургского клуба готово заплатить за Карпа, который может играть в центре защиты, до 3 млн евро.

  • Карп стал игроком «Уфы» зимой 2017 года, перейдя из румынского «Вииторула» на правах свободного агента.
  • В этом сезоне Карп сыграл в 12 матчах РПЛ и забил один гол.
  • Ранее у Мамманы был выявлен частичный разрыв крестообразной связки колена.

Источник: Prosport.ro

Prosport.ro - румынское сетевое и печатное издание, являющееся одним из лидеров страны по числу посещений и продаваемых копий. 

Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Карп Кэтэлин Маммана Эмануэль
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xrrrx
1570889479
ну это уже даже не смешно
Ответить
Kollljan
1570891537
Да фуфло всё это. Какой Карп? Агентские вбросы.
Ответить
латунный
1570893837
как *за ип ал***** этот зенит .да подарите ему первое место.они скупают всех играков портят им карьеры а потом создают однодневные клубы сочи и сгоняют туда как в концлагерь.сколько будет длится этот беспредел .деньги то народные
Ответить
Serjoga
1570895640
В России трансферное окно открылось? Или началась рекламная пиар-компания?
Ответить
portero
1570896540
А лимит? Не очень похоже на правду.
Ответить
subbotaspartak
1570900103
Ловят рыбу в мутной воде.
Ответить
Olymp2
1570902551
Убивают чемпионат в зародыше! Никогда российские чЕмпионат не лопнет до советского накалом Борьба, пока дербанят на корню растущие команды
Ответить
Мудакам
1570963528
не хотят спа и зеня, чтобы были конкуренты!
Ответить
zigbert
1570972918
Не похоже на правду. Нобоа опытней и сильней Карпа но его все же отдали в Сочи.
Ответить
paracetamol
1570978943
Устал смеяться на глупой тупостью!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+