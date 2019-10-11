У Мамманы частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел медицинское обследование.

«По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.

«Зенит» желает Эмануэлю Маммана мужества и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.