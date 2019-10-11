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  • У Мамманы частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена

У Мамманы частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена

11 октября 2019, 10:27
18

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел медицинское обследование.

«По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.

«Зенит» желает Эмануэлю Маммана мужества и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

  • В случае операции игрок может пропустить до 8 месяцев.
  • Маммана получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ после стыка с форвардом «Урала» Павлом Погребняком.
  • В текущем сезоне Маммана провел два матча за «Зенит» в РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (18)
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ZENIT84,
1570779362
у нас пол рфпл с крестами что за хрень?
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Viper for CSKA
1570779618
Жаль его. Отличный игрок, но дико не везёт. Сочувствую, скорейшего выздоровления!
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Torvald64
1570780147
Кошмар... Кресты в РПЛ становятся такой системой, что это уже не может быть просто стечением обстоятельств. Нигде в мире столько подобных травм больше нет. У кого-нибудь есть догадки, почему?
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Я - легенда
1570781867
Да, Погребняк больше не забивает, но людей калечит )
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Валерий1965
1570782463
Жаль парня... Выздоровления!)
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paracetamol
1570784203
Жалко мужика, так и не поиграл толком.
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altezzik
1570784492
Климат не подходит нежным европейским игрокам
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Cromathaar
1570787308
Ну все, похоже, сбитый летчик.
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