У Мамманы частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел медицинское обследование.
«По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.
«Зенит» желает Эмануэлю Маммана мужества и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
- В случае операции игрок может пропустить до 8 месяцев.
- Маммана получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ после стыка с форвардом «Урала» Павлом Погребняком.
- В текущем сезоне Маммана провел два матча за «Зенит» в РПЛ.
Источник: Официальный сайт «Зенита»