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    У Мамманы частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел медицинское обследование.

    «По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.

    «Зенит» желает Эмануэлю Маммана мужества и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

    • В случае операции игрок может пропустить до 8 месяцев.
    • Маммана получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ после стыка с форвардом «Урала» Павлом Погребняком.
    • В текущем сезоне Маммана провел два матча за «Зенит» в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1102

      altezzik 29 минут назад

      Климат не подходит нежным европейским игрокам

      0
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      Рейтинг: +3643

      paracetamol 34 минуты назад

      Жалко мужика, так и не поиграл толком.

      1
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      Рейтинг: +1453

      Валерий1965 1 час назад

      Жаль парня... Выздоровления!)

      1
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      Рейтинг: +524

      Я - легенда 1 час назад

      Да, Погребняк больше не забивает, но людей калечит )

      0
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      Рейтинг: +1348

      Torvald64 1 час назад

      Кошмар...
      Кресты в РПЛ становятся такой системой, что это уже не может быть просто стечением обстоятельств. Нигде в мире столько подобных травм больше нет. У кого-нибудь есть догадки, почему?

      0
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      Рейтинг: +2329

      InterMilLano1908 > Torvald64 1 час назад

      Тренера нулевые по фищ подготовке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2329

      InterMilLano1908 > Torvald64 1 час назад

      Плюс выжимают все из игроков, у нас главное результат, а не прогресс

      2
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      Рейтинг: +7587

      parevg > InterMilLano1908 20 минут назад

      Да, верно, и, возможно выходят на игру или тренировку недостаточно разогретыми и размятыми. Ну и, возможно, не успевают восстановиться между играми.

      0
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      Рейтинг: +3448

      Viper for CSKA 1 час назад

      Жаль его. Отличный игрок, но дико не везёт. Сочувствую, скорейшего выздоровления!

      3
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      Рейтинг: +645

      ZENIT84, 1 час назад

      у нас пол рфпл с крестами что за хрень?

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