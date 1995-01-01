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    Лунев: «Такой Дзюба мог бы заиграть в АПЛ»

    Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил игру капитана национальной команды Артема Дзюбы в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).

    «Мог бы Дзюба заиграть в АПЛ? Почему нет? Такой, с двумя голами и голевой передачей, – вполне», – сказал Лунев.

    • Дзюба забил восемь голов в семи матчах отбора Евро-2020.
    • 31-летний форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров квалификации.
    • Дзюба входит в тройку лучших голеадоров национальной сборной, отставая от рекордсмена Александра Кержакова на семь мячей.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +529

      Я - легенда 18 минут назад

      Нет, уже поздно.

      Да и топ-клубы его не возьмут, а в команды из нижней половины турнирной таблицы, думаю, он сам не поедет.

      0
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      Рейтинг: -54

      Аденн 30 минут назад

      но, "такой" зДуба прокиснет в бЗенито, ибо в АПЛ такое полено не нужно..

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