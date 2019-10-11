Лунев: «Такой Дзюба мог бы заиграть в АПЛ»

Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил игру капитана национальной команды Артема Дзюбы в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).
«Мог бы Дзюба заиграть в АПЛ? Почему нет? Такой, с двумя голами и голевой передачей, – вполне», – сказал Лунев.
- Дзюба забил восемь голов в семи матчах отбора Евро-2020.
- 31-летний форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров квалификации.
- Дзюба входит в тройку лучших голеадоров национальной сборной, отставая от рекордсмена Александра Кержакова на семь мячей.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»