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Лунев: «Такой Дзюба мог бы заиграть в АПЛ»

11 октября 2019, 14:00
16

Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил игру капитана национальной команды Артема Дзюбы в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).

«Мог бы Дзюба заиграть в АПЛ? Почему нет? Такой, с двумя голами и голевой передачей, – вполне», – сказал Лунев.

  • Дзюба забил восемь голов в семи матчах отбора Евро-2020.
  • 31-летний форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров квалификации.
  • Дзюба входит в тройку лучших голеадоров национальной сборной, отставая от рекордсмена Александра Кержакова на семь мячей.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем Лунев Андрей
Комментарии (16)
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nik55
1570794131
там бревна не нужны
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1974valik
1570795844
В России нет игроков уровня АПЛ,им там нечего делать,а то,что пишут журналюги-это всего лишь лживые слухи.
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kolyma999
1570797293
По факту 90 проц.голов Дзюбы нахрап и энтузиазм.Техники и уменмя как не было так и нет.В матчах с сильными противниками такое будет прокатывать очень очень редко.Если забьёт Бельгии хотя бы один,возьму свои слова обратно.
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DOCTOR PENALTY
1570802188
У Дзюбы просто был День везения.
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Рубинище
1570807641
По матчам с Бельгией и им подобным нужно выводы делать.
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МЯСО87
1570807852
Это бревно может забивать только в никаком рпл и за сборную дворовым командам, вот с Бельгией посмотрим что за сборная усатого
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erma
1570808882
Дзюба забил хороший гол после хорошей подачи Головина в ворота плохой сборной. Это все, что пока можно сказать. Момент истины наступит с Бельгией.
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paracetamol
1570816300
Пусть дома сидит. Он мальчик домашний, маменькин и папенькин.
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sergan113
1570817065
А что Лунев большой специалист по АПЛ, может сам там играл?
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Garrincha58
1570861465
Дзюба может играть и в Арсенале только в Тульском
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