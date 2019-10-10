Президент «Лиона»: «Моуринью уже определился со своим новым клубом»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал об отказе бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить французский клуб.

«Мы с ним общались с помощью смс, у нас была приятная беседа. Он не принял нашего предложения, потому что уже определился со своим новым клубом», – сказал Оляс.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить «Лион», так как ждет предложений из Англии.

«Лион» остался без главного тренера после увольнения Силвиньо . Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции.

. Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции. Бундеслига и Примера – единственные чемпионаты из топ-5, в которых еще не работал Моуринью.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда португалец был уволен в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты.

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