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    Президент «Лиона»: «Моуринью уже определился со своим новым клубом»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал об отказе бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить французский клуб.

    «Мы с ним общались с помощью смс, у нас была приятная беседа. Он не принял нашего предложения, потому что уже определился со своим новым клубом», – сказал Оляс.

    Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить «Лион», так как ждет предложений из Англии.

    • «Лион» остался без главного тренера после увольнения Силвиньо. Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции.
    • Бундеслига и Примера – единственные чемпионаты из топ-5, в которых еще не работал Моуринью.
    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда португалец был уволен в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты.

    Calciomercato: Моуринью и Аллегри – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма» в случае увольнения Покеттино

    Источник: The Sun

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