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Президент «Лиона»: «Моуринью уже определился со своим новым клубом»

10 октября 2019, 15:38
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал об отказе бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить французский клуб.

«Мы с ним общались с помощью смс, у нас была приятная беседа. Он не принял нашего предложения, потому что уже определился со своим новым клубом», – сказал Оляс.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить «Лион», так как ждет предложений из Англии.

  • «Лион» остался без главного тренера после увольнения Силвиньо. Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата Франции.
  • Бундеслига и Примера – единственные чемпионаты из топ-5, в которых еще не работал Моуринью.
  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда португалец был уволен в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты.

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Источник: The Sun
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Франция Лион Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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raritet
1570724848
это будет.....СПАРТАК!
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