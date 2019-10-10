Marca: «Реал» готов зимой купить Эриксена

«Реал» во время зимнего трансферного окна предпримет попытку купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации Marca, руководство мадридского клуба считает, что датчанин способен усилить центр поля по ходу сезона.

«Тоттенхэм», понимая, что игрок уйдет летом бесплатно, готов к переговорам, рассчитывая заработать хоть какие-то деньги.