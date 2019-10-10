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Marca: «Реал» готов зимой купить Эриксена

10 октября 2019, 06:26
2

«Реал» во время зимнего трансферного окна предпримет попытку купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации Marca, руководство мадридского клуба считает, что датчанин способен усилить центр поля по ходу сезона.

«Тоттенхэм», понимая, что игрок уйдет летом бесплатно, готов к переговорам, рассчитывая заработать хоть какие-то деньги.

  • 27-летний Эриксен выступает за лондонскую команду с августа 2013 года.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол и сделал один ассист в 11 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
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Dgad
1570685987
Надо было еще летом покупать, глядишь таких провалов бы как с ПСЖ и Брюгге не было
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ItalianFootball
1570691949
Реал, то есть Перец, готов, а Зидан ?
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