Главные новости дня. ЦСКА и «Краснодар» снова проиграли в ЛЕ, Маркизио завершил карьеру

«Краснодар» и ЦСКА проиграли все четыре матча в Лиге Европы с общим счетом 2:14.

Лига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе».

Матч ЛЕ «Дюделанж» – «Карабах» приостановлен из-за провокации с флагом Нагорного Карабаха.

Лига Европы. ЦСКА дома всухую проиграл «Эспаньолу».

«Спорт-Экспресс»: Кураньи – кандидат на пост спортивного директора «Динамо».

Маркизио объявил о завершении карьеры.

Зобнин получил травму на тренировке «Спартака».

«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги.

Максименко во второй раз подряд признали игроком месяца в «Спартаке».