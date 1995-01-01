Главные новости дня. ЦСКА и «Краснодар» снова проиграли в ЛЕ, Маркизио завершил карьеру

«Краснодар» и ЦСКА проиграли все четыре матча в Лиге Европы с общим счетом 2:14.
Лига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе».
Матч ЛЕ «Дюделанж» – «Карабах» приостановлен из-за провокации с флагом Нагорного Карабаха.
Лига Европы. ЦСКА дома всухую проиграл «Эспаньолу».
«Спорт-Экспресс»: Кураньи – кандидат на пост спортивного директора «Динамо».
Маркизио объявил о завершении карьеры.
Зобнин получил травму на тренировке «Спартака».
«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги.
Максименко во второй раз подряд признали игроком месяца в «Спартаке».