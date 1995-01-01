Лига Европы. ЦСКА дома всухую проиграл «Эспаньолу»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле уступил «Эспаньолу» со счетом 0:2.

Каталонцы вышли вперед в середине второго тайма благодаря голу Ву Лея, а в компенсированное время преимущество своей команды удвоил Виктор Кампусано.

Для армейцев это второе поражение в еврокубковом турнире – они занимают последнее место в своем квартете.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

ЦСКА (Россия) – Эспаньол (Испания) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лей, 64, 0:2 – Кампусано, 90+5.

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, Лей (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).

Предупреждения: Фернандес, 37; Обляков, 87 – Гранеро, 67; Лей, 70.

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