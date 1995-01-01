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    Лига Европы. ЦСКА дома всухую проиграл «Эспаньолу»

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле уступил «Эспаньолу» со счетом 0:2.

    Каталонцы вышли вперед в середине второго тайма благодаря голу Ву Лея, а в компенсированное время преимущество своей команды удвоил Виктор Кампусано.

    Для армейцев это второе поражение в еврокубковом турнире – они занимают последнее место в своем квартете.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    ЦСКА (Россия) – Эспаньол (Испания) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лей, 64, 0:2 – Кампусано, 90+5.

    ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

    «Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, Лей (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).

    Предупреждения: Фернандес, 37; Обляков, 87 – Гранеро, 67; Лей, 70.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии171
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      Рейтинг: +3507

      paracetamol 38 секунд назад

      Эспаньол - хорошо организованная и укомплектованная команда. Потому и переиграл неорганизованную шайку. После таких просеров, тренеру пора в отставку подавать.

      0
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      Рейтинг: +4146

      3a zenit 1 минуту назад

      крч два мудрёных клуба из РФ сливают ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +1801

      absent32 3 минуты назад

      аутсайдер испанской лиги... еще и краснодар после первого тайма проигрывает такому же аутсайдеру испанской лиги... что это???????????????

      0
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      Рейтинг: +4146

      3a zenit > absent32 1 минуту назад

      слив

      1
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      Рейтинг: +3507

      paracetamol 4 минуты назад

      0-2 не 1-5, прогресс очевиден. Может даже следующую игру 0-1 сольют.

      0
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      Рейтинг: +386

      afw13 5 минут назад

      в Лиге Европы в этом году разочарование за разочарованием... хорошо хоть Локо с Зенитом радуют в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +247

      Swamp_07 5 минут назад

      Да ничему они не научат пока футболом рулят околофутбольные чиновники и всякого рода букмекерские конторы!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Bozigit 6 минут назад

      Ожидал большего от ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +125

      Олег1204 7 минут назад

      Этот год мы будем долго вспоминать как провальный

      0
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      Рейтинг: +3949

      ivan-football-fan 8 минут назад

      "Всухую" - это уже на поле непосредственно... А вообще-то, ЦСКА проиграли уже ДО ИГРЫ, огда устроили непонятную тупорылую "сессию" по "пригтовлению испанского блюда из 11 ингредиентов"...Бомба тут аж три "репортажа" об этом опублковала...
      ИЗДЕВАТЕЛЬСКУЮ НАД ХЕТАФЕ СЕССИЮ...
      Что это вообще было???!!!
      Не уважать соперника...БЕСПОЧВЕННО, БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО над ним издеваться ДО ИГРЫ??!!!
      Ну..что это за херь?!!)))
      УРОДЫ!...Ё
      Прокукарекали...петухи сраные...

      1
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      Рейтинг: +3949

      ivan-football-fan > ivan-football-fan 4 минуты назад

      над ЭСПАНЬОЛОМ...

      0
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      Рейтинг: +1827

      erma 11 минут назад

      Вспоминаю ту саму лошадь которая обещала прийти первой, но пришла седьмой: "Ну, не шмогла я...."

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