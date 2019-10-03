Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»

Смотря на игру Зобнина в этом сезоне, мне как-то всё равно, получил он травму или не получил, а если получил, то сколько времени займёт восстановление...
АБСОЛЮТНО всё равно...
«Спартак» сообщил о травме полузащитника Романа Зобнина.
«Тренировка носила игровой характер и завершилась двусторонним матчем. К сожалению, в заключительной части занятия мышечное повреждение получил вице-капитан красно-белых Роман Зобнин. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования», – сообщается на сайте клуба.
- 6 октября «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Московская команда проиграла последние четыре матча в РПЛ.
- 10 октября сборная России встретится с шотландцами, 13 октября – с Кипром.
- Зобнин был вызван в национальную команду на матчи сборной.