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    Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»

    «Спартак» сообщил о травме полузащитника Романа Зобнина.

    «Тренировка носила игровой характер и завершилась двусторонним матчем. К сожалению, в заключительной части занятия мышечное повреждение получил вице-капитан красно-белых Роман Зобнин. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования», – сообщается на сайте клуба.

    • 6 октября «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Московская команда проиграла последние четыре матча в РПЛ.
    • 10 октября сборная России встретится с шотландцами, 13 октября – с Кипром.
    • Зобнин был вызван в национальную команду на матчи сборной.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6036

      derrik2000 19 минут назад

      Смотря на игру Зобнина в этом сезоне, мне как-то всё равно, получил он травму или не получил, а если получил, то сколько времени займёт восстановление...
      АБСОЛЮТНО всё равно...

      3
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      Рейтинг: +11043

      sssrspartak > derrik2000 14 минут назад

      ДА!ЧЕ ТО ВАЩЕ ВСЕМ ИГРОКАМ КАК ТО ПО ХЕРУ НА СПАРТАК!ВСЕ ПОЛЗАЮТ ПО ПОЛЮ КАК ПО.БАННЫЕ!В ТОМ ЧИСЛЕ УВЫ И РОМАН!

      1
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      Рейтинг: +952

      IVANRUS777 > sssrspartak 5 минут назад

      Не сказал бы, что ползают. С физикой и желанием как раз вроде бы более менее. По физике провалился только Ещенко, но это и понятно с его возрастом. А вот, то что они лбами иногда чуть не сталкиваются на поле, бегут по двое, трое в одну зону или вообще непонятно куда, такое было и надеюсь новый тренер их от этого избавит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1332

      zabvo9406 23 минуты назад

      Ска, как будто порча какая

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