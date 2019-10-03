Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»

«Спартак» сообщил о травме полузащитника Романа Зобнина.

«Тренировка носила игровой характер и завершилась двусторонним матчем. К сожалению, в заключительной части занятия мышечное повреждение получил вице-капитан красно-белых Роман Зобнин. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования», – сообщается на сайте клуба.