«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги

Английская футбольная лига приняла решение не исключать «Ливерпуль» из Кубка лиги.

Мерсисайдцам грозило досрочное прекращение выступления в турнире из-за участия в матче 1/16 финала против «Милтон Кинс Донс» полузащитника Педро Чиривельи.

Вместо исключения из Кубка лиги «Ливерпуль» должен заплатить штраф в размере 200 тысяч фунтов. При этом половина суммы наложена на клуб условно, то есть взыскание произойдет только в том случае, если правила будут нарушены аналогичным образом в следующем сезоне.

В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».