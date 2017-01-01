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    «Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги

    Английская футбольная лига приняла решение не исключать «Ливерпуль» из Кубка лиги.

    Мерсисайдцам грозило досрочное прекращение выступления в турнире из-за участия в матче 1/16 финала против «Милтон Кинс Донс» полузащитника Педро Чиривельи.

    Вместо исключения из Кубка лиги «Ливерпуль» должен заплатить штраф в размере 200 тысяч фунтов. При этом половина суммы наложена на клуб условно, то есть взыскание произойдет только в том случае, если правила будут нарушены аналогичным образом в следующем сезоне.

    В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».

    Источник: Официальный сайт Английской футбольной лиги

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3491

      paracetamol 26 минут назад

      Штраф пойдет на премирование руководства АФЛ. Совершенно верное решение. А Ливер лимон соберет на следующем матче.

      0
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      Рейтинг: +523

      OBOLEV 35 минут назад

      какой то кусок вырвали!!! Что за Педро? В чем он провинился ?

      0
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      Рейтинг: +5848

      mihail200606 1 час назад

      Ливер бы не огорчился, если бы избежал участия в ненужном турнире))

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