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    «Краснодар» и ЦСКА проиграли все четыре матча в Лиге Европы с общим счетом 2:14

    Завершился 2-й тур группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2, а «Краснодар» уступил «Хетафе» – 1:2.

    Таким образом, обе российские команды потерпели по два поражения на старте группового раунда.

    В 1-м туре ЦСКА был разгромлен «Лудогорцем» (1:5), а «Краснодар» – «Базелем» (0:5).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3520

      paracetamol 2 минуты назад

      Надо дома порядок наводить и с судейством вопрос решать. А то наплодили липовых "лидеров", а они и по мячику попасть не могут. Чем Дюков занимается? Разогнать весь РФС нахр и набрать толковых людей, если они еще остались, конечно.

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      Рейтинг: +361

      kazak161 6 минут назад

      А что удивляться, Москва свои клубы не тянет, так как надо вырвать у развивающего клуба футболистов из "провинции" у которых получается играть в футбол тем же Ростову, Арсеналу, Уралу или Уфе , так нет как ***** хохлы не съем так понадкусываю!

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      Рейтинг: +26

      Phaust > kazak161 39 секунд назад

      Уфа и Арсенал уже показали себя, да уж конкурентоспособны

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      Рейтинг: +421

      Я - легенда 9 минут назад

      К большому сожалению, Краснодар в последнее время чрезвычайно деградировал по европейским меркам. Не может так пара футболистов влиять на результат. Что произошло с боеспособной и симпатичной прежде командой - надо серьёзно разбираться. Спрашивать в первую очередь с тренерского штаба вплоть до самых радикальных мер.

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      Рейтинг: +12

      Вальдемар IV > Я - легенда 7 минут назад

      главное что не как спартак деграднули пока на уровне рпл, потому что при всей красоте игры при кононове, лишь последние годы реально навязывают борьбу за трофей, играя вот так убого, но вот как раз штаба не хватает, чтобы выиграть решающие игры, все даже клуы фнл в кубке изучили вдоль и поперек все ужимки и прыжки

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      Рейтинг: +2973

      Рубинище 11 минут назад

      Дно пробито окончательно, Лига Европы космос для наших клубов.

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      Рейтинг: +10

      neft44 12 минут назад

      Когда в родном чемпике и стены кабинетов помогают, а в европе тебя размазвают как сопли, но уже по полю, карма она такая, покажет истинное место, а оно оказывается не чемпионское, а праши возле, больельщики откройте вы глаза то свои все эти чемпионства на самом деле не настоящие, что называется почуствуйте разницу в скилле.Да и как можно радоваться, когда вашей команде покупают чемпионство????? Сейчас то вы должны же осознать всю ценность чемпионств РПЛ, и как они были добыты.

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      Рейтинг: +3520

      paracetamol 12 минут назад

      Только Зенит свою репутацию подтвердил. Остальные наши "лидеры-******" - позорные сливщики, сделанные вороватыми судьишками с одобрения РФС.

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      Рейтинг: +3963

      ivan-football-fan 17 минут назад

      Надо было две игры выигрывать (по 1-0), одну играть в ничью (0-0,) а последнюю - четвёртую - проигрывать со счётом 0- 14!))))
      Тогда бы при такой же отрицательной разнице в счёте, вместо 0 очков в четырёх матчах, взяли бы аж 7 (из 12-ти возможных)! НА ДВОИХ!
      ОТЛИЧНЫЙ Я МАТЕМАТИК??!!))))

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      Рейтинг: -4

      Каменный стояк 21 минуту назад

      Нормас....главное, что бабос на карточки исправно поступает....

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      Рейтинг: +12

      Вальдемар IV > Каменный стояк 17 минут назад

      не думаю что ручной физрук галицкого там рубит бабла

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      Рейтинг: +3963

      ivan-football-fan > Каменный стояк 17 минут назад

      ТОЧНО!))++

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      Рейтинг: +3963

      ivan-football-fan > Вальдемар IV 16 минут назад

      А сколько по вашему за такие результаты надо ВООБЩЕ ПЛАТИТЬ?)))++

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      Рейтинг: +12

      Вальдемар IV > ivan-football-fan 6 минут назад

      ну как в школе физрукам платят

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