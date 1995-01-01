«Краснодар» и ЦСКА проиграли все четыре матча в Лиге Европы с общим счетом 2:14

Надо дома порядок наводить и с судейством вопрос решать. А то наплодили липовых "лидеров", а они и по мячику попасть не могут. Чем Дюков занимается? Разогнать весь РФС нахр и набрать толковых людей, если они еще остались, конечно.
Завершился 2-й тур группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2, а «Краснодар» уступил «Хетафе» – 1:2.
Таким образом, обе российские команды потерпели по два поражения на старте группового раунда.
В 1-м туре ЦСКА был разгромлен «Лудогорцем» (1:5), а «Краснодар» – «Базелем» (0:5).