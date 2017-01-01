Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Спорт-Экспресс»: Кураньи – кандидат на пост спортивного директора «Динамо»

    По данным «Спорт-Экспресса», экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи стал одним из кандидатов на пост спортивного директора московского клуба.

    Сообщается, что Кураньи во время недавнего визита в Москву провел встречу с руководством клуба. Бывший футболист не стал комментировать информацию о возможном назначении.

    «Вы знаете, что я охотно обсуждаю многие темы. Но итоги деловых встреч далеко не всегда должны становиться достоянием общественности. Я не скрываю, что недавно был в Москве, общался со многими людьми, но какие вопросы обсуждались и с кем, говорить не имею права», – сказал Кураньи.

    Другим кандидатом называют Олега Яровинского, который сейчас входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

    • Сейчас пост спортивного директора «Динамо» занимает Роман Орещук.
    • Кураньи завершил карьеру в 2017 году в возрасте 35 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +953

      Etiainen 32 минуты назад

      Ор выше гор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7439

      alex1951 42 минуты назад

      Дранг нах Остен!
      Немцы идут!
      А главное Директорами,
      Свои ,никак,все продажная....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      alarm 53 минуты назад

      двенамо в пердифф

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3506

      paracetamol 1 час назад

      Кураньи хороший мужик, но в дырнамо...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +341

      Lilipyt 1 час назад

      Эмм.... Ааа по какому принципу вообще выбирают на эту кандидатуру... Прям интересно стало!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33103

      portero > Lilipyt 1 час назад

      Кевин играл в Динамо , наверное связи остались, знает с кем нужно ....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru