«Спорт-Экспресс»: Кураньи – кандидат на пост спортивного директора «Динамо»

По данным «Спорт-Экспресса», экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи стал одним из кандидатов на пост спортивного директора московского клуба.

Сообщается, что Кураньи во время недавнего визита в Москву провел встречу с руководством клуба. Бывший футболист не стал комментировать информацию о возможном назначении.

«Вы знаете, что я охотно обсуждаю многие темы. Но итоги деловых встреч далеко не всегда должны становиться достоянием общественности. Я не скрываю, что недавно был в Москве, общался со многими людьми, но какие вопросы обсуждались и с кем, говорить не имею права», – сказал Кураньи.

Другим кандидатом называют Олега Яровинского, который сейчас входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».