«Спорт-Экспресс»: Кураньи – кандидат на пост спортивного директора «Динамо»

Ор выше гор
По данным «Спорт-Экспресса», экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи стал одним из кандидатов на пост спортивного директора московского клуба.
Сообщается, что Кураньи во время недавнего визита в Москву провел встречу с руководством клуба. Бывший футболист не стал комментировать информацию о возможном назначении.
«Вы знаете, что я охотно обсуждаю многие темы. Но итоги деловых встреч далеко не всегда должны становиться достоянием общественности. Я не скрываю, что недавно был в Москве, общался со многими людьми, но какие вопросы обсуждались и с кем, говорить не имею права», – сказал Кураньи.
Другим кандидатом называют Олега Яровинского, который сейчас входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».
- Сейчас пост спортивного директора «Динамо» занимает Роман Орещук.
- Кураньи завершил карьеру в 2017 году в возрасте 35 лет.