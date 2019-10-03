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    Лига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе»

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» со счетом 1:2.

    В составе испанской команды дублем отличился Анхель, за южан забил Ари.

    С 80-й минуты гости играли вдесятером после удаления Давида Тимора.

    Для «Краснодара» это второе поражение в еврокубковом турнире – они занимают последнее место в своем квартете.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    Краснодар (Россия) – Хетафе (Испания) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Анхель, 35; 0:2 – Анхель, 61; 1:2 – Ари, 69.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Фьоулусон (Ари, 46), Намли (Фернандеш, 70), Ульссон (Уткин, 74), Сулейманов, Вилена, Спайич, Берг.

    «Хетафе»: Кикицола, Кабрера, Ньом, Гарсия, Гонсалес, Кенеди (Кукурелья, 76), Тимор, Фажр, Портильо (Джейсон, 72), Гальего, Анхель (Максимович, 84).

    Предупреждения: Вилена, 40; Фьоулусон, 42; Берг, 52; Ари, 64 – Гонсалес, 64; Тимор, 64; Гарсия, 75; Анхель, 82.

    Удаление: Тимор (81).

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2019 23:55
    Комментарии67
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      Рейтинг: +421

      Я - легенда 9 минут назад

      К большому сожалению, Краснодар в последнее время чрезвычайно деградировал по европейским меркам. Не может так пара футболистов влиять на результат. Что произошло с боеспособной и симпатичной прежде командой - надо серьёзно разбираться. Спрашивать в первую очередь с тренерского штаба вплоть до самых радикальных мер.

      0
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      Рейтинг: +3520

      paracetamol > Я - легенда 7 минут назад

      Зачем надо было выгонять Перейру и других игроков основы? Уткин с пяти метров мимо ворот...

      0
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      Рейтинг: -7

      johnny983 > paracetamol 4 минуты назад

      Перейра по семейным причинам покинул клуб.Каборе решил в Москву рвануть. Плюс Классон и Газинский травмированы.

      0
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      Рейтинг: -556

      DonBaton 9 минут назад

      Надо черножопого недорусского вообще к стенке поставить, тупая обезьяна-провокаторша

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3520

      paracetamol 12 минут назад

      Эти хоть гол забили, а клячи - вообще г-но!

      1
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      Рейтинг: +390

      afw13 21 минуту назад

      Краснодар с ЦСКА реально разочаровали...

      2
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      Рейтинг: +6827

      Вомбат 22 минуты назад

      Поздно Краснодар спохватился престиж спасать. Надо было с самого начала играть на нормальных скоростях. Наверное, Галицкий пришел к ним в перерыве и сказал: - Разрешаю проиграть в воскресенье, если спасете эту игру. И мы увидели во втором тайме настоящий Краснодар такой, который играет в РПЛ. К сожалению, Хетафе - это не Эспаньол. Тот бы рассыпался, а Хетафе устоял.

      0
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      Рейтинг: +12

      Вальдемар IV > Вомбат 17 минут назад

      че за тупость разрешаю слить еще и спартаку дома? потом удивляемся че народ не хочет ходить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +957

      ААМ 25 минут назад

      "Бычки в томате"подтвердили свой класс.

      3
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      Рейтинг: +1291

      Alekxei Z. 27 минут назад

      После такого первого тайма с футболом можно заканчивать.
      Господин Галицкий , ну зачем вам Фернандеш , который форму наберёт к маю ? Вам центральные защитники нужны, ваши просто тихий и медленный ужас. Взахлёп все комментаторы хвалят атаку Краснодара , но ярко она играет исключительно дома и с аутсайдерами. В гостях и с более сильными куда всё деётся, а вот оборонятся просто команда не обучена. Сегодняшние результаты показали насколько мы отстаём от добротных команд , да это Испания , но это 16 и 18 команды на сегодня.
      Печально...Да и просвета не видно. Страна кричала "Ура" после бронепоезда с Испанией на ЧМ, вот они плоды...

      1
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      Рейтинг: +3520

      paracetamol > Alekxei Z. 10 минут назад

      Насчет Фернандеша правильно замечено. Как можно было взять эту образину?

      1
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      Рейтинг: +7

      kevrans 34 минуты назад

      Договорные матчи >> black-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +84

      bulldojic 37 минут назад

      Зато игроки наших команд больше всех в еврокубках апеллируют к арбитрам. "ЯЯЯЯЯ?????? да я не трогал его. он сам мне чуть локоть не сломал своей челюстью"

      0
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      ...
      Рейтинг: +33135

      portero > bulldojic 35 минут назад

      Хетафе больше приуспел и в грязнлй игре и общении с судьёй, нашим далеко то гавнюков подмадридцев

      0
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      Рейтинг: +6827

      Вомбат > portero 21 минуту назад

      Согласен. Но судья был хорош.

      0
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      Рейтинг: +256

      SPbZenit12 38 минут назад

      Краснодар забил, чтобы с ЦСКА не разниться! Теперь по 1-7, отлично...

      2
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      Рейтинг: +3520

      paracetamol > SPbZenit12 10 минут назад

      Уровняли соотношение.

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