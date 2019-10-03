Лига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе»

К большому сожалению, Краснодар в последнее время чрезвычайно деградировал по европейским меркам. Не может так пара футболистов влиять на результат. Что произошло с боеспособной и симпатичной прежде командой - надо серьёзно разбираться. Спрашивать в первую очередь с тренерского штаба вплоть до самых радикальных мер.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» со счетом 1:2.
В составе испанской команды дублем отличился Анхель, за южан забил Ари.
С 80-й минуты гости играли вдесятером после удаления Давида Тимора.
Для «Краснодара» это второе поражение в еврокубковом турнире – они занимают последнее место в своем квартете.
Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур
Краснодар (Россия) – Хетафе (Испания) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Анхель, 35; 0:2 – Анхель, 61; 1:2 – Ари, 69.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Фьоулусон (Ари, 46), Намли (Фернандеш, 70), Ульссон (Уткин, 74), Сулейманов, Вилена, Спайич, Берг.
«Хетафе»: Кикицола, Кабрера, Ньом, Гарсия, Гонсалес, Кенеди (Кукурелья, 76), Тимор, Фажр, Портильо (Джейсон, 72), Гальего, Анхель (Максимович, 84).
Предупреждения: Вилена, 40; Фьоулусон, 42; Берг, 52; Ари, 64 – Гонсалес, 64; Тимор, 64; Гарсия, 75; Анхель, 82.
Удаление: Тимор (81).