Лига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» со счетом 1:2.

В составе испанской команды дублем отличился Анхель, за южан забил Ари.

С 80-й минуты гости играли вдесятером после удаления Давида Тимора.

Для «Краснодара» это второе поражение в еврокубковом турнире – они занимают последнее место в своем квартете.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Хетафе (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Анхель, 35; 0:2 – Анхель, 61; 1:2 – Ари, 69.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Фьоулусон (Ари, 46), Намли (Фернандеш, 70), Ульссон (Уткин, 74), Сулейманов, Вилена, Спайич, Берг.

«Хетафе»: Кикицола, Кабрера, Ньом, Гарсия, Гонсалес, Кенеди (Кукурелья, 76), Тимор, Фажр, Портильо (Джейсон, 72), Гальего, Анхель (Максимович, 84).

Предупреждения: Вилена, 40; Фьоулусон, 42; Берг, 52; Ари, 64 – Гонсалес, 64; Тимор, 64; Гарсия, 75; Анхель, 82.

Удаление: Тимор (81).

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