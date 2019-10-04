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Главный судья:
Иван Бебек (Риека)
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Краснодар - Хетафе

03.10.2019, Четверг, 22:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 2 тур Краснодар - Хетафе
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Хетафе 6 4 0 2 8:4 +4 12
3. Краснодар 6 3 0 3 7:11 -4 9
4. Трабзонспор 6 0 1 5 3:11 -8 1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 октября 2019, 12:03

    быкам и армейцам должно быть стыдно пипец как за такую игру. позор.

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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто 4 октября 2019, 01:22

    После 0-5 , 1-2 -это явный прогресс в игре.Команда работает над ошибками .В следующей игре будем ждать ничью.

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 3 октября 2019, 23:59

    Да что бл...ть за ху...я

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > Mirak92 4 октября 2019, 12:02

    как с языка снял, других слов нет

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    Рейтинг: +2231

    river31 > andrej-lucevich 4 октября 2019, 17:22

    Миллион плюсов обоим. :-) Жаль система не дает столько поставить.

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 3 октября 2019, 23:56

    Эххх

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 3 октября 2019, 23:56

    Дружненько так выступили в двух первых турах,с одинаковым итогом ноль очков и разницей 1-7.

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 3 октября 2019, 23:39

    Гуманитарка подоспела...А что,а вдруг!?

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 3 октября 2019, 23:35

    Дятлы,это не хоккей,где можно играть в корпус.В футболе можно плечо в плечо.

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 3 октября 2019, 23:30

    Надолго-ли проснулись?

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    Рейтинг: +29

    Александр 1985 3 октября 2019, 23:26

    Я один выключил этот калл?

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер > Александр 1985 3 октября 2019, 23:31

    Нет,нам полезна калотерапия.

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 3 октября 2019, 23:23

    Раскатывают,как годки сопливых салаг.

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