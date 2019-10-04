Краснодар - Хетафе

быкам и армейцам должно быть стыдно пипец как за такую игру. позор.
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12:4
|+8
|13
|2.
|Хетафе
|6
|4
|0
|2
|8:4
|+4
|12
|3.
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|7:11
|-4
|9
|4.
|Трабзонспор
|6
|0
|1
|5
|3:11
|-8
|1
быкам и армейцам должно быть стыдно пипец как за такую игру. позор.
После 0-5 , 1-2 -это явный прогресс в игре.Команда работает над ошибками .В следующей игре будем ждать ничью.
Да что бл...ть за ху...я
как с языка снял, других слов нет
Миллион плюсов обоим. :-) Жаль система не дает столько поставить.
Эххх
Дружненько так выступили в двух первых турах,с одинаковым итогом ноль очков и разницей 1-7.
Гуманитарка подоспела...А что,а вдруг!?
Дятлы,это не хоккей,где можно играть в корпус.В футболе можно плечо в плечо.
Надолго-ли проснулись?
Я один выключил этот калл?
Нет,нам полезна калотерапия.
Раскатывают,как годки сопливых салаг.