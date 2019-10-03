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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Хетафе
Краснодар - Хетафе: обзор матча 03 октября 2019
Краснодар
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
69'
Ари
35'
Анхель
61'
Анхель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Хетафе
84'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Анхель
82'
Желтая карточка
Анхель
80'
Вторая желтая
Д. Тимор
76'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Р. Кенеди
75'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Ольссон
74'
72'
Замена
Джейсон
️️️️
Ф. Портильо
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Ю. Намли
70'
ГОЛ! 1:2!
Ари
Пас отдал
М. Сулейманов
69'
Желтая карточка
Ари
64'
64'
Желтая карточка
Д. Тимор
64'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
61'
ГОЛ! 0:2!
Анхель
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
М. Берг
52'
Замена
Ари
️️️️
Й. Гудни Фьолусон
46'
Желтая карточка
Й. Гудни Фьолусон
42'
Желтая карточка
Т. Вилена
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
Э. Гальего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Юнес Намли
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Краснодар
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
77
Алан Короев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
39
Ари
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-1-2-3
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
5
Фьолусон
8
Ольссон
52
Вилена
7
Намли
33
Берг
93
Сулейманов
4-1-1-2-2
1
Чичисола
12
Ньом
18
Гонсалес
6
Кабрера
15
Гарсия
24
Тимор
76
Файр
20
Портильо
29
Кенеди
18
Гальего
9
Анхель
8
Ольссон
47
Уткин
47
Уткин
8
Ольссон
7
Намли
99
Фернандеш
99
Фернандеш
7
Намли
5
Фьолусон
39
Ари
39
Ари
5
Фьолусон
20
Портильо
23
Джейсон
23
Джейсон
20
Портильо
29
Кенеди
17
Кукурелья
17
Кукурелья
29
Кенеди
9
Анхель
88
Максимович
88
Максимович
9
Анхель
Остались в запасе
Краснодар
Хетафе
77
Алан Короев
ЦП
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Сергей Матвеев
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
77
Алан Короев
ЦП
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Краснодар - Хетафе
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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