Главные новости дня. Соболев пообещал не переходить в «Зенит» и ЦСКА, Маркизио завершит карьеру

Соболев пообещал болельщикам не переходить в «Зенит» или ЦСКА. Он собирается играть в АПЛ.
РФС наказал «Спартак» за баннер про пиджак.
La Gazzetta dello Sport: Маркизио объявит о завершении карьеры.
FA предъявила обвинение Бернарду Силве за мем о «шоколадном» Менди.
The Guardian: Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов по количеству гостевых поражений.
Кононова оштрафовали за неявку на интервью и пресс-конференцию после матча с «Оренбургом».
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