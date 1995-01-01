Главные новости дня. Соболев пообещал не переходить в «Зенит» и ЦСКА, Маркизио завершит карьеру

Соболев пообещал болельщикам не переходить в «Зенит» или ЦСКА. Он собирается играть в АПЛ.

РФС наказал «Спартак» за баннер про пиджак.

La Gazzetta dello Sport: Маркизио объявит о завершении карьеры.

FA предъявила обвинение Бернарду Силве за мем о «шоколадном» Менди.

The Guardian: Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов по количеству гостевых поражений.

Кононова оштрафовали за неявку на интервью и пресс-конференцию после матча с «Оренбургом».

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