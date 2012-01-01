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    Кононова оштрафовали за неявку на интервью и пресс-конференцию после матча с «Оренбургом»

    КДК РФС оштрафовал тренера Олега Кононова на 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре РПЛ.

    «К Кононову два дисциплинарных наказания: за неявку на флеш-интервью он лично оштрафован на 50 тысяч, за неявку на пресс-конференцию – еще на 50 тысяч. Таким образом, в сумме 100 тысяч.

    Есть два понятия: если игрок или неофициальное лицо не является на интервью, штрафуют его лично, если же клуб не направляет игрока или тренера, то наказывают уже клуб. В рапорте указано: «Главный тренер ФК «Спартак» не явился на послематчевое интервью и пресс-конференцию», поэтому ответственность – на Кононове, – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • Главный тренер «Спартака» Олег Кононов проигнорировал интервью после матча против «Оренбурга». Согласно регламенту, специалист должен был подойти к журналисту в обязательном порядке.
    • Также Кононов не явился на обязательную послематчевую пресс-конференцию.
    • По завершению этой встречи 53-летний тренер подал в отставку с поста главного тренера «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +216

      ZEVS71 5 минут назад

      Заставить Кононова отрабатывать штраф еще месяцем работы в Спартаке!!!!

      0
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      Рейтинг: +11787

      bset 39 минут назад

      В день матча: "Кононова оштрафуют за неявку на интервью и пресс-конференцию"
      Сегодня: "Кононова оштрафовали за неявку на интервью и пресс-конференцию"
      Не забудьте написать новость, когда он выплатит этот штраф. Мы будем очень ждать.

      1
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      Рейтинг: +6043

      piligrim1986 53 минуты назад

      да уже как-то похер

      0
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      Рейтинг: +4627

      ilichkadr 1 час назад

      100 тыщ для Кононова копейки. Отдаст один пиджак Григорьянцу и будет в расчете.

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      Рейтинг: +332

      ALEX TARAN > ilichkadr 32 минуты назад

      Да ему пофиг,он сейчас на Бали из трубочки пьёт текилу и ржёт над всеми...)))

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      Рейтинг: +4627

      ilichkadr > ALEX TARAN 15 минут назад

      Ясный перец пофиг, но инфа конечно " 80-го левела"! Все так и озадачились.......

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