Кононова оштрафовали за неявку на интервью и пресс-конференцию после матча с «Оренбургом»

КДК РФС оштрафовал тренера Олега Кононова на 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре РПЛ.

«К Кононову два дисциплинарных наказания: за неявку на флеш-интервью он лично оштрафован на 50 тысяч, за неявку на пресс-конференцию – еще на 50 тысяч. Таким образом, в сумме 100 тысяч.

Есть два понятия: если игрок или неофициальное лицо не является на интервью, штрафуют его лично, если же клуб не направляет игрока или тренера, то наказывают уже клуб. В рапорте указано: «Главный тренер ФК «Спартак» не явился на послематчевое интервью и пресс-конференцию», поэтому ответственность – на Кононове, – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.