Кононов не пришел на ТВ-интервью после поражения от «Оренбурга»

Черкесова в Спартак --он наведет порядок в команде
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов проигнорировал интервью после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Согласно регламенту, специалист должен был подойти к журналисту в обязательном порядке.
В отличие от некоторых игроков команды, Кононов не подошел и к болельщикам. Те, в свою очередь, по ходу матча материли тренера.
- «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
- Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.
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— ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019