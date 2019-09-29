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    Кононов не пришел на ТВ-интервью после поражения от «Оренбурга»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов проигнорировал интервью после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Согласно регламенту, специалист должен был подойти к журналисту в обязательном порядке.

    В отличие от некоторых игроков команды, Кононов не подошел и к болельщикам. Те, в свою очередь, по ходу матча материли тренера.

    • «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
    • Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.

    Источник: твиттер Тимура Журавеля

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии18
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      Рейтинг: +117

      BRAZILES 12 минут назад

      Черкесова в Спартак --он наведет порядок в команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1411

      Борат 14 минут назад

      Олега жалко!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2356

      JTherry > Борат 2 минуты назад

      забирайте бесплатно вместо Семака, он вам за 4 месяца такой футбол "поставит", всем Виражом дрожать будете)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      CSKA471 25 минут назад

      Полуфабрикаты вконец человека угробили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30953

      Полная Канистра > CSKA471 22 минуты назад

      и чё доволен ???? тебя вообще конявый это не касается не лезь не в свою тарелку

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1

      RISHANTOS > Полная Канистра 10 минут назад

      А ты мясной что ему рот закрываешь?? Хочет, пишет, тебя не должно е*ать

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1261

      Бриг 25 минут назад

      А почему это посторонние должны приходить!? Кто такой Кононов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Иван Петров 1986 39 минут назад

      Взялся не за свое и надорвался.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3405

      Yev 56 минут назад

      Команде нужен диктатор!
      Чтобы зажал так чтоб аж пищали! Прекратить все эти революции и бунт, кого гадо в дубль или в аренду в третью лигу. Сезон всё равно просрали, надо смотреть свою молодёжь и разобраться с новичками: кто хочет и может, пусть остаётся, кто не тянет и пришёл только у кассы стоять - на ...уй!

      8
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      Рейтинг: +581

      Красный май 56 минут назад

      А федун через какой выход сегодня со стадиона эвакуировался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2356

      JTherry 1 час назад

      "угробил команду", что он может еще сказать напоследок...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7063

      ufos73 > JTherry 16 минут назад

      Мы еще наслушаемся его! И про стеночки расскажет и про забегания. Новый сезон Санта Барбары открыт!

      1
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      Рейтинг: +1620

      Д Альбертини > JTherry 1 минуту назад

      Расскажет, что не смог за 4 месяца поставить игру команде. Хотя об этом говорил))

      0
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      Рейтинг: +581

      Красный май 1 час назад

      Не только тренировать не может, но еще и своим вью поднять настроение отказался. Вконец обнаглел, Олег Георгиевич.

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      Рейтинг: +30953

      Полная Канистра 1 час назад

      извините мне в химчистку надо костюм забрать я без него ни как вью давать не могу

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