Кононов не пришел на ТВ-интервью после поражения от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов проигнорировал интервью после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Согласно регламенту, специалист должен был подойти к журналисту в обязательном порядке.

В отличие от некоторых игроков команды, Кононов не подошел и к болельщикам. Те, в свою очередь, по ходу матча материли тренера.

«Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.

«Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.

Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.