Джикия, Гулиев, Мирзов подошли к фанатам после проигрыша «Оренбургу», Кононов – нет

Несколько футболистов «Спартака» подошли к фанатской трибуне после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Речь идет о Георгии Джикии, Аязе Гулиеве и Резиуане Мирзове, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Главный тренер Олег Кононов к болельщикам не пошел. Во время матча его материли и освистывали.