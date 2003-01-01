Джикия, Гулиев, Мирзов подошли к фанатам после проигрыша «Оренбургу», Кононов – нет

Лучше бы подошли к выходу со стадиона, и не возвращались никогда.
Несколько футболистов «Спартака» подошли к фанатской трибуне после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Речь идет о Георгии Джикии, Аязе Гулиеве и Резиуане Мирзове, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
Главный тренер Олег Кононов к болельщикам не пошел. Во время матча его материли и освистывали.
- «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
- Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.