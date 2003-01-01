Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Джикия, Гулиев, Мирзов подошли к фанатам после проигрыша «Оренбургу», Кононов – нет

    Несколько футболистов «Спартака» подошли к фанатской трибуне после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Речь идет о Георгии Джикии, Аязе Гулиеве и Резиуане Мирзове, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Главный тренер Олег Кононов к болельщикам не пошел. Во время матча его материли и освистывали.

    • «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
    • Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20825

      gol_kak_sokol 30 минут назад

      Лучше бы подошли к выходу со стадиона, и не возвращались никогда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      AtticusFinch 33 минуты назад

      У них в составе играют Гулиев Мирзов и Рассказов - а они во всем кононова винят))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Несколько футболистов. НУ Всё ГЕРОИ.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32840

      portero > Ссппааррттаакк 1 час назад

      в футбол не получается , так хоть с фанами перетереть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      zenitforever2015 1 час назад

      Настоящие москвичи..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30953

      Полная Канистра 1 час назад

      муха цукатуха сезон испортила

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1291

      Ден 781 1 час назад

      Гулиеву и Мирзову надеюсь сказали вместе с Кононом варваром надо сваливать с команды

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1724

      bzfar 1 час назад

      Да там разговор был между реальными кавказскими пацанами)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1792

      absent32 1 час назад

      Кононов поспешил за чемоданом и за билетом из России в один конец)))

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru